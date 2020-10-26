России нужна “маленькая победоносная война”, для того чтобы успокоить свое “имперское российское эго”. И где развернется эта война – в Беларуси, или в Украине – для Кремля не имеет значения.

Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский журналист, репортёр украинского агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк. Он напомнил о том, что РФ всегда занимает одну и ту же позицию: униженных и оскорбленных (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

“И вот им нужна победа на Донбассе или в Беларуси. То есть, нужно пустить кровь соседям, чтобы успокоить это российское, имперское эго. По поводу Донбасса любопытно – они вроде бы же там уже победили, они вроде бы изгнали оттуда Украину, а пришел туда “дух россии”. Что можно сделать еще? Только продолжать расширять границы оккупированных территорий. Ну, как… трепаться по этому поводу можно, а по факту они тут же получат дырку в голове”, – заверил журналист.

По его словам, в Кремле размышляют в аналогичном ключе и по такому же поводу и о Беларуси. Но при этом следует отметить любопытный момент: есть Украина – “бендеровцы”, “фашисты” и другие “нехорошие люди” которые якобы там живут. Но при этом для Кремля нет разницы между демократичной и свободной Украиной, и Беларусией, где сейчас по сути, правит диктатура. Россия в обоих случаях готова применять одни и те же модели.

“Но если мы говорим о местных выборах, мне кажется, что здравый смысл все же берет верх, потому что эти пророссийские проекты… да, в некоторых регионах их поддерживают на уровне 30%, да, возможно они со “слугами” или еще с кем-то с помощью различных манипуляций создают различные коалиции, но исторический процесс не изменить. Россия продолжает терять политическое влияние в нашей стране и это здорово. Но пока этого не произошло, мы должны внимательно смотреть: а что же думают по поводу нас за поребриком”, – напомнил Цимбалюк.

Как ранее сообщал PolitUA, Кремль уже не сумеет помочь Лукашенку удержать власть в Беларуси.