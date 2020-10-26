Хотя прошлая неделя была довольно богатой на разнообразные события, главным из них сегодня, несомненно, станет начало нового этапа противостояния белорусского народа узурпировавшему власть “президенту” Александру Лукашенко. Накануне демонстрации в Минске собрали до 200 тысяч человек; в течение последних недель ширилась международная дипломатическая поддержка Светланы Тихановской, а активно обсуждавшееся намерение Кремля снова применить на “белорусском фронте” использованного Михаила Бабича вызывает, как минимум, удивление.

Об этом для Telegram-канала “Кремлевский безбашенник” пишет доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. По его словам, сохранение Лукашенко у власти в Беларуси просто невозможно.

“Причинами этого являлись, с одной стороны, глубочайший диссонанс между становящимся всё более европейским народом и окончательно превратившимся в азиатского царька правителем, и, с другой стороны, неспособность России вмешаться в белорусские события по украинскому сценарию. 79 дней борьбы ОМОНа против общества показывают: у режима Лукашенко нет шансов на “рассасывание” недовольства”, – уверен Иноземцев.

По его мнению, сейчас народ Беларуси постепенно консолидируется на продемократической платформе, а протест стал самым крупным в мировом масштабе противостоянием гражданского населения диктатуре за последние 30 лет. Судя по действиям властей и их намерениям, они в ближайшее время перейдут к полномасштабной войне с собственными “избирателями” – и закончат чем-то средним между Виктором Януковичем и Муаммаром Каддафи.

“Белорусский кейс лишь подтвердил хорошо заметную на всём постсоветском пространстве тенденцию: люди, даже приходящие к власти относительно демократическим путём, не способны ею цивилизованно делиться. Граница между Европой и Мордором проходит там, где власть превращается из функции в собственность, из инструмента управления обществом в средство личного обогащения и/или самоутверждения. Специфика постсоветского пространства в том, что оно состоит из европейских по духу и истории обществ (стран Балтии, Беларуси, Украины, Молдавии, России, Грузии и Армении) и клановых и племенных структур, военными методами инкорпорированных в Российскую империю менее двухсот лет назад (от Чечни до Таджикистана, от Тувы до Туркмении)”, – считает эксперт.

“Процесс отчуждения от России Балтии, Украины, а теперь и Беларуси – это не столько распад “сферы влияния” Москвы, сколько знак “азиатизации” страны. Россия теряет свои европейские “элементы” – и ещё быстрее она теряет собственных европейцев, массово утекающих за рубеж. Это в итоге позволит окончательно превратить власть в России в собственность ее нынешних правителей и даст им возможность распоряжаться ей как угодно”, – заверил Иноземцев.

У меня нет сомнения в том, что белорусский протест завершится победой, и соседняя страна начнёт искать пути в лучший мир. Однако я убеждён, что очередной успех современности на постсоветском пространстве сделает Россию лишь более несовременной.

Как ранее сообщал PolitUA, в Беларуси силовики начали угрожать применением огнестрельного оружия против активистов.