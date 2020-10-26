Повторение “украинского сценария” уже невозможно.
Хотя прошлая неделя была довольно богатой на разнообразные события, главным из них сегодня, несомненно, станет начало нового этапа противостояния белорусского народа узурпировавшему власть “президенту” Александру Лукашенко. Накануне демонстрации в Минске собрали до 200 тысяч человек; в течение последних недель ширилась международная дипломатическая поддержка Светланы Тихановской, а активно обсуждавшееся намерение Кремля снова применить на “белорусском фронте” использованного Михаила Бабича вызывает, как минимум, удивление.
Об этом для Telegram-канала “Кремлевский безбашенник” пишет доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. По его словам, сохранение Лукашенко у власти в Беларуси просто невозможно.
“Причинами этого являлись, с одной стороны, глубочайший диссонанс между становящимся всё более европейским народом и окончательно превратившимся в азиатского царька правителем, и, с другой стороны, неспособность России вмешаться в белорусские события по украинскому сценарию. 79 дней борьбы ОМОНа против общества показывают: у режима Лукашенко нет шансов на “рассасывание” недовольства”, – уверен Иноземцев.
По его мнению, сейчас народ Беларуси постепенно консолидируется на продемократической платформе, а протест стал самым крупным в мировом масштабе противостоянием гражданского населения диктатуре за последние 30 лет. Судя по действиям властей и их намерениям, они в ближайшее время перейдут к полномасштабной войне с собственными “избирателями” – и закончат чем-то средним между Виктором Януковичем и Муаммаром Каддафи.
“Белорусский кейс лишь подтвердил хорошо заметную на всём постсоветском пространстве тенденцию: люди, даже приходящие к власти относительно демократическим путём, не способны ею цивилизованно делиться. Граница между Европой и Мордором проходит там, где власть превращается из функции в собственность, из инструмента управления обществом в средство личного обогащения и/или самоутверждения. Специфика постсоветского пространства в том, что оно состоит из европейских по духу и истории обществ (стран Балтии, Беларуси, Украины, Молдавии, России, Грузии и Армении) и клановых и племенных структур, военными методами инкорпорированных в Российскую империю менее двухсот лет назад (от Чечни до Таджикистана, от Тувы до Туркмении)”, – считает эксперт.
“Процесс отчуждения от России Балтии, Украины, а теперь и Беларуси – это не столько распад “сферы влияния” Москвы, сколько знак “азиатизации” страны. Россия теряет свои европейские “элементы” – и ещё быстрее она теряет собственных европейцев, массово утекающих за рубеж. Это в итоге позволит окончательно превратить власть в России в собственность ее нынешних правителей и даст им возможность распоряжаться ей как угодно”, – заверил Иноземцев.
У меня нет сомнения в том, что белорусский протест завершится победой, и соседняя страна начнёт искать пути в лучший мир. Однако я убеждён, что очередной успех современности на постсоветском пространстве сделает Россию лишь более несовременной.
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