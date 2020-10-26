25 октября режим тишины был нарушен всего один раз.

На протяжении 25 октября незаконные вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе. Потерь в рядах ОС нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.По их информации, режим тишины был нарушен террористами вечером, в районе Авдеевки – там огонь велся из ручного противотанкового гранатомета.

Так как одиночные провокационные выстрелы не представляли никакой угрозы жизни и здоровью защитников Украины, бойцы ОС не открывали ответного огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было, подчеркнули в штабе..

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следуя режиму прекращения огня, украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению”, – заверила пресс-служба.

Как ранее сообщал PolitUA, в скором времени может состояться новый обмен пленными между Украиной и РФ.