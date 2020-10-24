На днях может состояться новый обмен военнопленными: сколько вернутся домой

Украинская сторона планирует в ближайшие дни провести очередной обмен военнопленными. В договоренности якобы идет речь о полутора десятках украинских защитников.

Об этом со ссылкой на собственные источники в Офисе президента Украины заявил эксперт-международник Игорь Соловей. Он подчеркнул, что время и место обмена пока держится в секрете, как и имена пока что удерживаемых.

“Точно известно, что Зеленский освобождает героев и военных (по крайней мере, очень старается), а Денисова и волонтеры – остальных”, – добавил он.

Соловей напомнил, что даже в том случае, если обмен произойдет, в плену у россиян все еще останется около двухсот граждан Украины. При этом, каждый раз принимая решение об освобождении украинских военнопленных, Российская Федерация в очередной раз подтверждает свое участие в войне на Донбассе.

“Радует, что еще полтора десятка граждан Украины смогут наконец-то увидеть своих близких”, – подытожил он.

Как ранее сообщал PolitUA, на Донбассе уже в скором времени появится новый КПВВ.