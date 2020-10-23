В преддверии местных выборов Служба безопасности Украины блокировала деятельность трех “ботоферм”. Все они занимались незаконным распространением политической пропаганды. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. По их информации, две “ботофермы” были обнаружены в Николаеве, а третья в Ивано-Франковске.

“В Николаеве, во время предвыборной кампании злоумышленники через “ботофермы” активно дискредитировали действия государственной и областной власти. Для распространения фейков они использовали сеть ботов. Кроме того, один из злоумышленников администрировал в соцсетях группы с общей аудиторией более 300 000 участников. Там он публиковал материалы, которые содержали сепаратистские призывы к изменению границ территории Украины”, – подчеркнули в ведомстве.

Третья “ботоферма” в Ивано-Франковске на протяжении трех лет использовалась ее автором для создания десятков тысяч фейковых профилей в соцсетях и мессенджерах, уточнили сотрудники СБУ. Перед местными выборами основными клиентами злоумышленника стали абоненты из России – они использовали анонимные профили для распространения дезинформации, фейков и пропаганды среди украинской аудитории.

“С начала года киберспециалисты блокировали деятельность девятнадцати ботоферм общей мощностью свыше 60 000 ботов, а также 450 интернет-агитаторов, которые распространяли фейки”, – напомнили в СБУ.

Перед місцевими виборами СБУ блокувала діяльність ще трьох «ботоферм» Дві «бофотерми» кіберфахівці та слідчі Служби… Опубликовано Служба безпеки України Пятница, 23 октября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ предотвратила проведение незаконного референдума в Харьковской области.