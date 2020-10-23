Американское правительство обвинило российских хакеров, которых поддерживает их собственное государство, в волне кибератак. Их целями в течение последних недель стали десятки государственных и местных правительственных сетей в США.

Как сообщает “Европейская правда” со ссылкой на RFE/RL, об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 октября ФБР и Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA). При этом агентства заявили, что в настоящее время нет никаких признаков того, что хакеры нарушили работу авиации, образовательных, избирательных или правительственных учреждений.

Тем не менее они могли искать доступ, для того чтобы получить возможность организовать сбои в будущем и пытаться влиять на политику и действия США. Однако в сообщении не упоминается, кто именно стал мишенью атак. Сказано лишь, что кампания была направлена ​​против “широкого круга целей США”.

Атаки совершили хакеры, известные как Berserk Bear, Energetic Bear, Dragonfly и другие. Они не просто успешно взломали сетевую инфраструктуру, но и украли данные как минимум с двух серверов. Отметим, что о хакерских атаках стало менее чем за две недели до выборов 3 ноября.

Как ранее сообщал PolitUA, Украина поддержала США в кибервойне против России.