По мнению армянского премьер-министра, это может быть “компромиссом” с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поддерживает идею введения российских миротворцев в Нагорный Карабах. По его мнению, у РФ якобы хорошие отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Об этом он заявил в интервью “Интерфаксу”. По слова Пашиняна, сейчас важно считаться с мнениями других региональных стран, для того чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион.

“Для нас приемлем ввод миротворцев. Я могу сказать, что представления Азербайджана по составу миротворцев не совпадут с представлениями Армении по этому вопросу. Если уж говорить о компромиссах, тут тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев”, – подчеркнул армянский премьер.

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