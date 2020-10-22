У российской власти есть три “конверта с планами”.

Отсутствие подачи днепровской воды в Крым – это серьезный вызов для России. Эта проблема вызывает сомнения в российской внешней политике.

Об этом в интервью comments.ua заявил эксперт-международник Игорь Соловей. По его словам, засуха в Крыму – это угроза управлению крымских коллаборционистов.

Эксперт также напомнил, что за шесть лет аннексии Кремль так и не сумел решить этот вопрос. Сейчас же, считает он, у российских властей есть несколько вариантов по поводу Крыма и Украины:

Военный вариант: аналогичный тому, который использовался в 2014 году;

Политический вариант: это политико-дипломатическое давление на Украину через международное сообщество;

Договорной вариант: провести сугубо двусторонние переговоры напрямую с Киевом и прийти к какому-то соглашению.

“Вероятность военного пути в разное время была разной. В настоящее время его возможность уменьшается. Во-первых, Украина постоянно демонстрирует свою готовность к обороне на южных рубежах. Во-вторых, США и Запад дали чёткий сигнал, что будут на стороне Украины в случае новой российской военной атаки. Имеется ввиду недавние крупномасштабные учения, присутствие военных из США, Британии, а также облеты авиацией США над Украиной — аж до границ РФ, в том числе к границам оккупированного Крыма и Донбасса”, – добавил Соловей.

Тем не менее, предупредил он, полностью военный сценарий нельзя исключать. Его могут задействовать в том случае, если на Западе произойдут крупные политические изменения.

“Третий вариант — договориться с Киевом — периодически активизируют. Но, судя по официальной риторике, такая опция сейчас недоступна. Что, конечно, не устраняет дальнейших попыток России двигаться в данном направлении”, – подчеркнул эксперт.

Соответственно, наиболее простым путем для Кремля остается давление на Киев политико-дипломатическими средствами. Однако этот способ для России не только самый длинный, но и весьма бесперспективный, уточнил Соловей. Единственным его плюсом является то, что этот вариант можно в пропаганде, нацеленной как на жителей РФ, так и на оккупированные Россией территории.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия продолжает безуспешные попытки решить проблему засухи в Крыму.