Нагорный Карабах – это политическая смерть Путина

Бренд “Путин” потерял всю свою ценность в глазах кремлёвской власти и процесс его замены уже стартовал. Транзит власти, о котором нудно, осторожно и научно говорили на “Эхе Москвы” и других каналах “Газпрома”, перестал быть тайной кремлёвского двора.

Об этом в своем блоге пишет кандидат исторических наук и блогер Сергей Климовский. По его мнению, последним доводом, вынудившим Кремль искать Путину замену стала война за Карабах.

“США, ЕС и некоторые другие государства долго подталкивали их к отказу от бренда “Путин” и замене его чем-то более приличным. “Старцам” очень не хотелось делать это. Они долго упирались, но в конце 2018 года начали предпринимать кое-какие движения в указанном им направлении, в том числе открыли “инсайдерские источники” для профессора Соловья. В Кремле надеялись, что такими полумерами и разговорами о транзите власти можно будет ещё долго имитировать кипучую деятельность и этим ограничиться”, – пояснил Климовский.

В итоге же самым убедительным аргументом, уточнил блогер, стали успехи армии Азербайджана. Дело в том, что современная армия Армении – это не просто миниатюрная копия армии РФ, а её филиал. На практике это означает, что азербайджанская армия сейчас де-факто громит российскую армию, “легендарную и непобедимую”.

“В третьей декаде августа армянская и российская армии начали совместные учения именно в сфере ПВО под ширмой российских манёвров “Кавказ – 2020″. Итог известен – ПВО Армении оказались бессильны перед дронами Азербайджана турецкого производства. Этот факт признаёт даже армянское командование. Августовские учения не помогли, но российские учителя вроде не отпускают в адрес армян таких уничижительных комплиментов, которыми они единодушно награждают своих учеников в Сирии”, – напомнил Климовский.

“Ильхам Алиев 20 октября сообщил, что за 23 дня войны армия Азербайджана уничтожила четыре разрекламированных Москвой зенитно-ракетных комплекса С-300, три комплекса “Тор”, около сорока комплексов “Оса”, пять “Кубов” и “Кругов”, а также одну “Точку-У”, одну баллистическую ракету, два оперативно-тактических ракетных комплекса “Эльбрус” и восемь средств радиоэлектронной борьбы. Помимо них, уничтожены две ракетные установки “Ураган” и около 70 установок “Град”, прямых потомков “Катюши”, – подсчитал блогер.

Таким образом, на фоне громких заявлений о сверхзвуковом ракетном оружии, “радиоактивном пепле” вместо США и “бомбежках Вашингтона”, современная российская армия пасует даже перед Азербайджаном. И это станет основной причиной политической смерти Владимира Путина.

Как ранее сообщал PolitUA, Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по своей территории.