Убийство известного террориста “Л/ДНР” Моторолы заказал кремлевский куратор Донбасса Владислав Сурков. В этом признался российский боевик Игорь “Стрелков” Гиркин.

Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. Он уточнил, что по словам Гиркина, за сутки до убийства Моторолы, в его подъезде была снята охрана, а сразу после того как охрану сняли, в подъезд пришли некие загадочные “лифтеры”, которые решили проверить лифт.

“Поэтому, как говорится, не буду утверждать, причастны к этому украинские диверсанты или не причастны, но то что к этому точно причастны, условно говоря, те кого называют “свои” – это факты. В то время именно Сурков курировал украинскую линию, сто процентов – без него не обошлось. Так же, как убийство Мозгового и других, большей части полевых командиров “новороссии”, – заявил в интервью “Стрелков” Гиркин.

“Вся эта история наглядно, во всех красках показывает всю суть современной России, “русского мира” и вот этих вот профессиональных “новороссов”. Они сначала из людей делают каких-то “героев новороссии”, показывают по телевизору, возвышают их. Затем они своих же “героев новороссии” мочат без всякой жалости, а потом начинают ставить им памятники и орать про преступления “киевской хунты”… и люди реально на это ведутся”, – подвел итог Казанский.

Как ранее сообщал PolitUA, президент Молдовы Игорь Додон регулярно получает инструкции из Москвы.