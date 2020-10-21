Ему запретили въезд на три года.

Из Украины выгнали еще одного путинского пропагандиста – Бориса Корчевникова. Теперь ему запрещен въезд на территорию страны на три года

Об этом на своей странице в Facebook рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Он напомнил, что именно Корчевников уже несколько лет пытается оправдывать аннексию Крыма и лгать о войне на Донбассе в эфире российских СМИ.

“Благодаря моему запросу украинские пограничники выгнали и на три года запретили въезд в Украину Борису Корчевникову, который уже много лет в эфире канала Россия-1 распространяет откровенное вранье про нашу страну, военные действия на Донбассе и выгораживает аннексию Крыма. На днях он снова приехал в Киев, якобы по приглашению семьи Виктора Медведчука. Но правоохранители вовремя среагировали, провели дополнительные проверки и приняли соответствующие меры”, – пояснил Гончаренко.

Депутат подчеркнул, что в 2014 году этот пропагандист получил из рук Владимира Путина орден “за заслуги перед Отечеством” первой степени за освещение событий в Крыму. Соответственно, он неоднократно нарушал закон Украины, посещая Крым.

“Очевидно, что украинцы не рады Корчевникову и тут ему не место. В ближайшее время планирую написать еще одно заявление в правоохранительные органы, чтобы против Корчевникова открыли уголовное дело, но в этот раз таки довели его до конца. Надо понимать, что пропагандисты такие же преступники, как и те, кто убивает наших солдат на востоке страны. И поэтому в Украине мы можем им предложить только тур в Лукьяновское СИЗО”, – подвел итог Гончаренко.

Путинского пропагандиста Бориса Корчевникова выдворили из Украины и запретили въезд на три года Благодаря моему запросу… Опубликовано Олексій Гончаренко Среда, 21 октября 2020 г.

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