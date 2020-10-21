Украина поддержала США в кибервойне против России

Украина выразила доверие обвинению российского ГРУ в совершении ряда кибератак по всему миру. Эти данные были обнародованы Министерством юстиции США.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел. По мнению ведомства, международное сообщество должно скоординировать давление на Россию.

“Полностью поддерживаем заявление Государственного секретаря США Майка Помпео о необходимости строгого осуждения продолжающейся подрывной, деструктивной и дестабилизирующей деятельности РФ в киберпространстве. Такая деятельность демонстрирует полное неуважение к общественной безопасности и международной стабильности”, – заявили в МИД.

“Обращаемся к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на РФ с целью прекращения систематического нарушения с ее стороны норм и принципов международного права, в частности в использовании киберинструментов со злонамеренной целью, угрожающей безопасности глобального киберпространства”, – подчеркнули в сообщении.

Напомним, что Министерство юстиции США предъявило обвинение шести офицерам российской разведки в причастности к кибератакам на Украину, США, Францию и Южную Корею. Целью этих атак стали объекты политической, финансовой и спортивной инфраструктуры.

Как ранее сообщал PolitUA, в США за взлом LinkedIn осудили российского хакера.