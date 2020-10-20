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Как Россия тщетно пытается бороться с засухой в Крыму

В ход идут новые скважины и перенаправление рек.

Россия собирается бурить новые скважины, для того чтобы пополнять запасы воды в аннексированном Крыму. Также для этого оккупационная администрация попытается очищать воду из реки Салгир.

Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства РФ. Предполагается, что новые скважины и перенаправление стоков реки Салгир в Межгорное водохранилище якобы обеспечат полуостров 130 тысячами кубометров в сутки.

“Геологическое изучение недр в целях выявления новых месторождений питьевых подземных вод на территории Республики Крым и Севастополя – 70 тыс. кубометров. Переброска части стока реки Салгир в Межгорный гидроузел – 60 тыс. кубометров”, – уточняется в документе.

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Всего же оккупантами предусмотрено 14 различных мероприятий по решению водного дефицита на аннексированном полуострове. На них обещают потратить 48 миллиардов рублей (17,5 миллиардов гривен).

Как ранее сообщал PolitUA, из-за засухи жители Симферополя начали воровать воду у своих соседей.

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