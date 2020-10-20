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Сто сотрудников “Аэрофлота” попались на перевозке контрабанды из США

Все они были лишены американских виз.

Государственный департамент США отозвал свыше ста виз сотрудников российской авиакомпании “Аэрофлот”. Причиной стало обвинение в контрабанде электроники.

Об этом сообщило DW. По информации издания, прокуратура штата Нью-Йорк предъявила обвинения десяти подозреваемым, которые организовали масштабную контрабандную схему. Непосредственно перевозкой техники занимались пассажиры авиарейсов и сотрудники компании “Аэрофлот”.

За время своей деятельности преступники успели тайком вывезти в Россию устройств на сумму более пятидесяти миллионов долларов. При этом большая часть из них была ранее украдена.

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Так, всего один из задержанных в период с августа по декабрь 2019 года за четыре поездки в Россию смог перевезти более четырех тысяч гаджетов фирмы Apple. Еще один фигурант в октябре прошлого года в девяти чемоданах перевез 235 устройств на сумму 250 тысяч долларов.

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