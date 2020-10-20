Зеленский обещал Путину признать ответственность за сбитый МН17?

Президент Украины Владимир Зеленский обещал российскому лидеру Владимиру Путину совместное признание Украиной и РФ ответственности за сбитый над Донбассом в 2014 году малазийский “Боинг” рейса МН17.

Это заявление было опубликовано на Telegram-канале “Генерал СВР“. Якобы с помощью подобных обещаний Путина выманивали на встречу в нормандском формате в декабре 2019 года.

“В чём же состояла эта стратегия? Обещать что угодно, лишь бы Путин согласился на встречу. И действительно, через Андрея Ермака Владиславу Суркову было обещано всё, чего добивалась российская сторона: и особый статус ОРДЛО, и выборы, и амнистия, и легализация ополчения ОРДЛО как части украинских силовых структур, и охрана границы Украины с Россией на территории ОРДЛО исключительно “ополченцами” и др. Это всё более-менее известно. Но мало кто знает, что в общий пакет договоренностей входило и совместное – Россией и Украиной – признание ответственности без признания вины за сбитый над Донбассом в 2014 году “Боинг” МН17″, – пишет “Генерал СВР”.

Да, все мы знаем, что на встрече Зеленский отказался от всех обещаний и призвал пересмотреть договоренности. Но Владимир Владимирович, если ухватился за какую-то идею, просто так ее не отпустит. Одержимость президента России именно этой идеей совместной ответственности и стала одним из поводов ухода представителей России при из совместной консультационной группы по делу МН17.

Как ранее сообщал PolitUA, Нидерланды отреагировали на выход России из переговоров по делу МН17.