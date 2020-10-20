Киев “слил” Лукашенку информацию о нахождении “вагнеровцев” в Беларуси – Гордон

Украинские спецслужбы заранее передали Беларуси информацию об операции по задержании “вагнеровцев”. Об этом знал сам Александр Лукашенко.

Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. По его словам: “за неделю до выборов в Беларуси я брал интервью у президента Лукашенко и он мне сказал во время этого интервью, что украинские спецслужбы передали беларусам информацию о вагнеровцах”.

“Значит, все-таки вагнеровцы были. Значит, украинские спецслужбы эту информацию передали беларусам. Значит, если все так, как говорят мои источники, спецоперация была и ее кто-то слил из окружения президента”, – подытожил Гордон.

Как ранее сообщал PolitUA, в скандале с ЧВК “Вагнера” засветились разведки Австралии и Малайзии.