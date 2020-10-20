Киев “слил” Лукашенку информацию о нахождении “вагнеровцев” в Беларуси – Гордон
Президента Беларуси держали в курсе дела украинские спецслужбы.
Украинские спецслужбы заранее передали Беларуси информацию об операции по задержании “вагнеровцев”. Об этом знал сам Александр Лукашенко.
Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. По его словам: “за неделю до выборов в Беларуси я брал интервью у президента Лукашенко и он мне сказал во время этого интервью, что украинские спецслужбы передали беларусам информацию о вагнеровцах”.
“Значит, все-таки вагнеровцы были. Значит, украинские спецслужбы эту информацию передали беларусам. Значит, если все так, как говорят мои источники, спецоперация была и ее кто-то слил из окружения президента”, – подытожил Гордон.
Как ранее сообщал PolitUA, в скандале с ЧВК “Вагнера” засветились разведки Австралии и Малайзии.