Российская группа “На-На”, которой запрещен въезд на территорию Украины, активно рекламирует в сети свой концерт в Октябрьском дворце, в Киеве. Запрет для музыкантов был введен после того, как они выступили в аннексированном Крыму.

На это в своем Telegram-канале Nachtigal обратил внимание журналист-международник Игорь Соловей. Он уточнил, что запрещенное выступление уже намечено на первое ноября.

“Элементарный поиск по Гуглу показывает, что ещё год назад они были в оккупированном Крыму. А что, уже так можно???” – возмутился он.

Позднее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию “Укринформ” заверил, что государственная пограничная служба запретит въезд на территорию Украины любому лицу, которое посещало оккупированные территории.