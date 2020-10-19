Зона «русского мира»Новости

Запрещенная российская группа хочет дать концерт в Киеве

Они выступали в аннексированном Крыму.

Российская группа “На-На”, которой запрещен въезд на территорию Украины, активно рекламирует в сети свой концерт в Октябрьском дворце, в Киеве. Запрет для музыкантов был введен после того, как они выступили в аннексированном Крыму.

На это в своем Telegram-канале Nachtigal обратил внимание журналист-международник Игорь Соловей. Он уточнил, что запрещенное выступление уже намечено на первое ноября.

“Элементарный поиск по Гуглу показывает, что ещё год назад они были в оккупированном Крыму. А что, уже так можно???” – возмутился он.

Позднее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию “Укринформ” заверил, что государственная пограничная служба запретит въезд на территорию Украины любому лицу, которое посещало оккупированные территории.

Читайте также  «К ним едет ревизор!»: в «ЛДНР» ожидаю проверяющих

“Таким лицам запрещается въезд на территорию Украины от трех лет”, – подчеркнул Демченко. Он также отметил, что пока не располагает конкретной информацией об этом концерте.

Как ранее сообщал PolitUA, только треть россиян считают Россию “великой державой”.

Тоже интересно
Новости

В Украине начинают разворачивать дополнительные койки для больных COVID-19

Зона «русского мира»

“Подохнут – не страшно”: российская вакцина от COVID-19 оказалась…

Зона «русского мира»

На коротком поводке: президент Молдовы Додон регулярно звонит в Москву

Политика

“Опрос Зеленского”: опубликованы все подробности проведения

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

В Украине начинают разворачивать дополнительные койки для больных COVID-19

“Подохнут – не страшно”: российская вакцина от COVID-19 оказалась ветеринарным лекарством

На коротком поводке: президент Молдовы Додон регулярно звонит в Москву

1 из 3 712