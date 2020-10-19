Расхваленная вакцина от коронавируса “Спутник V”, которую разрабатывают в России, оказалась ветеринарным препаратом. Более того, она крайне опасна для человека.

Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель российской биофармацевтической компании, научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев. По его словам, активно рекламируемый в качестве “средства спасти мир” “Спутник V” – хуже даже прошлого поколения вакцин.

“Это вот, это даже не прошлое поколение, это вакцины из ветеринарии! Там есть вакцины такие, пептидные, от ящура, которым скот колят, миллиграмовыми количествами антигена. Ну типа если подохнет – не страшно, главное чтобы заразу не разносил. Ну никому в здравом уме и доброй памяти не придет в голову колоть ВОТ ЭТО людям”, – пояснил он.

В качестве понятного сравнения Кудрявцев привел вакцину от гриппа. В ней обычно содержится 45 мкг антигена, но даже это лекарство может вызвать неприятные побочные эффекты. Именно поэтому разрабатываются такие препараты как “Гриппол”, где содержание антигенов всего 15 мкг.

В российском “Спутнике V”, который разработан Центром “Вектор”, подчеркнул ученый, целых 225 мкг антигена! Кроме этого, в состав злополучной вакцины входит ряд опаснейших дополнительных средств, например адъюван, от использования которого отказались уже во всем мире.

“75+-15 мкг каждого антигена, да еще и аж до 700 мкг гидроксида аллюминия, опаснейшего адъюванта, от котором во всем мире отказываются… А они взяли и сварганили.. Я уж не говорю даже об эффективности, пептидные вакцины это маленькие такие линейные антигены, которые не сохраняют трехмерную организацию природного вирусного участка белка, на который нужно выработать нейтрализующие антитела, поэтому многочисленные попытки произвести еще таких вакцин в скотоводстве к успеху не привели… И да, еще и не указали, что за белок такой “носитель”. Ясно-понятно, коли быстрее, нет времени объяснять. А вот эта недосказанность очень сильно напрягает, особенно в силу того что и состав то оказывается не просто так не раскрывали”. – уточнил он.

“Вот так вот, поспешишь – людей насмешишь…. или убьешь…”, – подвел итог Кудрявцев.

Вакцина от Вектора разочаровала Долго они не публиковали свой состав, но сейчас опубликовали и я разочарован. Честно… Опубликовано Александром Кудрявцевым Четверг, 15 октября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, Украина потратит миллион гривен на разработку собственной вакцины от коронавируса.