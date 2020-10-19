Российские политтехнологи уже готовы помочь ему победить на выборах.

Президент Молдовы Игорь Додон согласовывает тексты своих публичных выступлений с Кремлем. На фоне грядущих президентских выборов в Молдове, это вызывает серьезные опасения.

Об этом говорится в расследовании Центра “Досье”. Журналисты ссылаются на полученные ими рабочие документы из секретариата генерала разведки Владимира Чернова, который возглавляет управление президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Очередным подтверждением тому, что президент Молдовы и его ближайшее окружение находятся под плотным влиянием Кремля, стало то, что еще в феврале 2019 года Додон через российского посла в Молдове Олега Васнецова передал генералу Чернову текст своей речи и презентацию проекта “Большой пакет для Молдовы”. Именно с этой речью Додон планировал выступить на Мюнхенской конференции по безопасности

“Уважаемый Владимир Александрович, направляем полученные сегодня 12 февраля от Президента Республики Молдова И.Н. Додона материалы, которые лягут в основу его выступления на Мюнхенской конференции по политики безопасности 15-17 февраля с.г.”, – подчеркивалось в докладе посла Васнецова.

После этого, как выяснили журналисты, Додон продолжил весьма часто названивать в Кремль. Так, в числе его абонентов отметились экс-заместитель директора Службы Внешней Разведки РФ Юрий Зубаков (в 2003-2004 годах он работал послом РФ в Молдове), сенатор РФ Григорий Карасин (бывший статс-секретарь МИД РФ), председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов, глава Сбербанка Герман Греф, близкий к Кремлю писатель Александр Проханов, офицер СВР Сергей Скрипников и колумнист “The Moscow Times” Владимир Фролов.

Кроме вышеперечисленного, из телефонных биллингов Додона видно, что он также звонит на московские номера, которые принадлежат заместителю генерала Чернова – главному российскому куратору Молдовы Игорю Маслову.

Напомним, что 1 ноября в Молдове пройдут выборы президента. Основными кандидатами на этот пост считаются действующий президент Игорь Додон и экс-премьер-министр Майя Санду. Как отметили журналисты “Досье”, политтехнологи из Москвы уже прибыли в столицу Молдовы и присоединились к предвыборному штабу Додона.

Как ранее сообщал PolitUA, только треть россиян считают Россию “великой державой”.