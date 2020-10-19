На Донбассе появится новый КПВВ: открытие запланировано на ноябрь

Об успешном строительстве отчитались в штабе ООС.

В городе Счастье, в Луганской области продолжается строительство нового пункта пропуска через линию разграничения. Он станет дополнительным КПВВ, который позволит разгрузить остальные.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. По их информации, открытие КПВВ планируется 10 ноября.

На новом пункте обустроят санитарные зоны, медицинские модули и пункты предоставления административных услуг. Также планируется обеспечить пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, которые пересекают линию разграничения.

РОЗБУДОВА КПВВ В МІСТІ ЩАСТЯ ТРИВАЄ На Луганщині продовжуються роботи з розбудови додаткового пункту пропуску через… Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Воскресенье, 18 октября 2020 г.

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