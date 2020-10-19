На протяжении 18 октября российские боевики дважды нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе. Потерь в рядах украинских защитников в результате вражеских провокаций нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. По их информации, оба факта были зафиксированы на участке в районе Авдеевки. Там противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а позднее использовал автоматический станковый гранатомет.

Так как провокации не несли угрозы украинским военнослужащим, на действия противника оружие в ответ не применяли.

“Вместе с тем украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил”, – подчеркнули в штабе ООС.

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ ликвидировала на Донбассе два тайника террористов.