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СБУ ликвидировала два схрона боевиков на Донбассе

Тайники были обнаружены в Луганской области.

В Луганской области Служба Безопасности Украины обнаружила и ликвидировала два схрона с крупнокалиберными снарядами и гранатами.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По их информации, первый тайник нашли в Новоайдарском районе на берегу реки Айдар вблизи села Маловендловка.

В ведомстве уточнили, что в схроне были обнаружены пять артиллерийских снарядов калибра 152 мм общим весом сорок килограммов в тротиловом эквиваленте и почти пятьсот патронов калибра 7,62 мм.

Второй схрон был найден на дне высохшего озера у села Старый Айдар Станично-Луганского района. Из него изъяли 38 гранат Ф-1 и почти триста патронов разных калибров. Оба тайника были заложены в 2014-2015 годах. Боеприпасы намеренно спрятали под воду, но из-за засухи схроны оказались на поверхности. Опасный арсенал был уничтожен.

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Опубликовано Служба безпеки України Пятница, 16 октября 2020 г.

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