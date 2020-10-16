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Война фейков: как Россия борется с британской вакциной от коронавируса

Москва боится конкурентов.

Российская Федерация проводит кампанию по дезинформации против английской вакцины от коронавируса. Это лекарство разрабатывается Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca.

Об этом, со ссылкой на газету The Times, сообщила “Европейская правда”. В издании уточнили, что многочисленные картинки, мемы и видеоклипы, на которых вакцина британского производства изображается как крайне опасная, были разработаны в России.

Ведущей темой российских фейков является то, что вакцина может “превратить людей в обезьян”, так как она разрабатывается на основе вируса шимпанзе. По мнению журналистов, кампания по дезинформации в первую очередь нацелена на те страны, в которых Россия хочет продавать свою вакцину Sputnik V, а также на западные страны.

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Как ранее сообщал PolitUA, Украина может купить вакцину от коронавируса у России.

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