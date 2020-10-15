Голландский МИД сожалеет о решении Кремля.
Нидерланды сожалеют о решении России выйти из консультативной группы по переговорам относительно крушения малайзийского МН17.
Об этом на своей странице в Twitter заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. Чиновник подчеркнул, что его страна отказываться от справедливости не собирается.
“Нидерланды очень жалеют об этом решении. Особенно больно родственникам жертв авиакатастрофы”, – отметил министр.
По его словам, правительство Нидерландов не собирается упускать ни одной возможности добиться справедливости для 298 жертв и их родственников.
— Stef Blok (@ministerBlok) October 15, 2020
Как ранее сообщал PolitUA, Евросоюз потребовал у России взять на себя ответственность за катастрофу МН17.