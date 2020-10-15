Террористы сорвали перемирие в День защитника Украины

Потерь и раненых среди украинских бойцов нет

14 октября российские террористы в очередной раз сорвали перемирие на Донбассе, открыв огонь по позициям ВСУ.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, 14 октября режим тишины был нарушен оккупантами трижды, и с начала суток 15 октября – пять раз.

Вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник открывал огонь из стрелкового оружия. В районе Авдеевки были зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.

С начала 15 октября, боевики провоцировали украинских защитников, использовав автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки. Неподалеку от Причепиловки и Новотошковского огонь велся из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, находясь в готовности адекватно реагировать на любые провокации противника, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня”, – заверили в штабе ООС.

Как ранее сообщал PolitUA, Кремль продолжает снабжать свои войска на Донбассе.