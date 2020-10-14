В марте этого года президент России Владимир Путин покинул Кремль и поселился в резиденции в Ново-Огарево. Это произошло на фоне объявления мэром Москвы Сергеем Собяниным запрета москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями гражданам покидать дома, а также посещать магазины или аптеки только при крайней необходимости.

Об этом пишет в своем блоге Злобный Одессит. Он напоминает, что в тот момент, когда в Москве ужесточались эпидемиологические меры, по России, официально, было зарегистрировано всего 182 новых случая заболевания COVID-19.

“Между тем, даже невзирая на столь незначительное количество заболевших в 140-миллионной стране, президент РФ покинул Кремль. Покинул столицу и поселился в месте, которое в народе называют чуть ли неприступным бункером”, – подчеркивает блогер.

Сейчас, в середине октября, ежесуточный прирост новых случаев выявленного коронавируса в РФ официально составляет около 13 тысяч. Количество неофициальных зараженных никому неизвестно и это только начало второй волны по Российской Федерации, напоминает Злобный Одессит. При этом Путин за все время пандемии практически не покидал свою резиденцию в Ново-Огарево, и тем более – не совершал зарубежных поездок. Хотя его иностранные коллеги регулярно осуществляли межгосударственные поездки и проводили встречи.

“Фактически, для Владимира Путина его резиденция в Ново-Огарево превращается в эдакую Девичью башню, из которой он может не выбраться до конца своей жизни. С учетом того, что у Владимира Путина крайне повышенный страх за свою жизнь, который заставил его сделать то, что в свое время не заставили сделать руководство СССР ожесточенные и непрекращающиеся бомбардировки Москвы авиацией Люфтваффе – покинуть столицу, возвращение его в Кремль видится крайне сомнительным”, – считает блогер.

По его мнению, если всего 180 официально зарегистрированных больных COVID-19 по России заставили Путина забиться под рабочий стол в Ново-Огарево, то в ближайшее время явного спада эпидемиологической активности, равно, как и появления президента России в столице, ожидать не стоит.

“Таким образом, трусость Путина подтвердилась лишний раз, будучи внесенной в анналы истории, как отличительная и яркая черта робкого реваншиста, добравшегося до рычагов управления ядерной державой. Было бы смешно, если бы не было так печально”, – подводит итог Злобный Одессит.

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