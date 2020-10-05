Протесты в Минске: чем закончился очередной “Марш освобождения политзаключенных”

Власть традиционно начала задерживать людей еще до начала мероприятия.

В Минске в воскресенье, 4 октября, началась акция протеста “Марш освобождения политзаключенных”. Об этом информирует телеграм-канал NEXTA-live.

Силовики начали задерживать людей еще до начала мероприятия. Как сообщает Радио Свобода, неизвестные в гражданском задерживали прохожих на проспекте Победителей и в районе улицы Немига. Отмечено, что у задержанных не было национальной бело-красно-белой символики или других атрибутов протеста.

TUT.by пишет, что на проспекте Победителей против демонстрантов применили водомет. Еще один водомет двинулся по проспекту Машерова, за ним идет колонна людей в черной форме. Люди разбежались, часть из них догнали силовики и задержали.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Очевидцы сняли на видео как силовик в черной форме в балаклаве демонстративно вытирает ноги о бело-красно-белый флаг. Протестующие кричали “Позор”.

Утром в воскресенье центр Минска перекрыли силовики. Экипированные бойцы различных спецподразделений сосредоточились на Майдане Независимости, по периметру Дворца Республики, у Городской стены, вокруг стелы “Минск – город-герой” и неподалеку от Дворца Независимости.

Фото: tut.by

Из громкоговорителей в центре города включают предупреждение для демонстрантов о том, что мероприятие несанкционированное, а также о запрете скрывать свои лица под масками.

Фото: tut.by

Обновление. В Минске сегодня правоохранители задержали корреспондента Onliner.by Александра Владыку, а также журналистку “Радио Свобода” Дарью Сапранецкую.

О задержании как минимум десяти журналистов в разных городах Беларуси сообщили белорусская редакция “Радио Свобода” и правозащитный центр “Весна”.

В Бресте силовики задержали главного редактора издания “Биноколь” Ксению Петрович, еще четверо журналистов неназванных СМИ задержали в Бобруйске.

В Гродно задержали журналистов TUT.by и “Народной Воли”: Камягину Ольгу и Гордееву Екатерину. В Гомеле была задержана корреспондент “Сильных новостей” Надежда Пужинская, а в Гродно задержали блогера Андрея Ирха.

В Витебске во время столкновения с протестующими милиция применила газ. Во время конфликта силовики задержали одного из участников акции, передает Белсат.

Сообщается, что несколько протестующих пытались помешать сотрудникам правоохранительных органов, затолкали в автобус одного из участников акции. Силовики отгоняли людей, распыляя газ из баллончика.

По состоянию на 17:30 правозащитники установили личности 59 задержанных во время акций протеста в Минске, Витебске, Жодино, Барановичах, Бобруйске, Гомеле, Гродно и Бресте.

Обновление 20:30. В Бобруйске силовики задержали почти всех, кто вышел на марш за освобождение политзаключенных, сообщает телеграм-канал Babruisk Online. Также людей задерживали в Гродно, Жодино, Витебске.

По состоянию на 20:30 4 октября правозащитникам известно о 149 задержанных участниках акций в Беларуси.

Фото: Наша Ніва

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.

23 сентября, несмотря на массовые протесты, Лукашенко провел тайную инаугурацию.

Украина, как и страны ЕС и США, не признала результатов выборов в Беларуси честными и такими, которые отображают реальное волеизъявления граждан.

В начале октября лидеры стран Европейского Союза согласовали введение санкций против почти 40 должностных лиц Беларуси. К санкциям Европейского Союза против Беларуси планирует присоединиться Украина.

LB.ua