От Донецка до Солсбери: за что чекист-путешественник Чепига орден получил

Летом-осенью 2014 года, Чепига с группой российских военнослужащих на территории Донецкой области обеспечивал безопасность Пушилина.

Итак, сегодня Telegram-канал «Генерал СВР» расскажет о том, какой «подвиг» совершил фигурант «Дела Скрипалей» Чепига Анатолий Владимирович, пишет Telegram-канал «Генерал СВР».

«После раскрытия личности этого товарища была обнародована информация о том, что Чепиге было присвоено звание «героя Россиии», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Средствами массовой информации выдвигались разные версии, но ни одна из них не была даже близкой к правде.

«Мы знаем правду и готовы рассказать», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Анатолий Владимирович Чепига. Денис Владимирович Пушилин. Денис Владимирович Пушилин и Анатолий Владимирович Чепига. Пред 1 из 3 След

Летом-осенью 2014 года, Чепига Анатолий Владимирович на территории Донецкой области Украина, с группой российских военнослужащих выполнял миссию обеспечения безопасности Пушилина Дениса Владимировича.

«Некоторое внешнее сходство Чепиги и Пушилина плюс одинаковая прическа и борода, дали возможность Чепиге выполнять роль двойника Пушилина во время нейтрализации и, в одном случае, полной ликвидации диверсионных групп спецслужб Украины, цель которых была ликвидация Пушилина», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Нам известно минимум о двух таких случаях. Именно это и послужило основанием для получения столь высокого звания. Стоило оно того, или нет, большой вопрос.

«На сегодня это все. И запомните: «Мы знаем все!», – подытожил в сообщении Telegram-канала