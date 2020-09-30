От Донецка до Солсбери: за что чекист-путешественник Чепига орден получил
Летом-осенью 2014 года, Чепига с группой российских военнослужащих на территории Донецкой области обеспечивал безопасность Пушилина.
Итак, сегодня Telegram-канал «Генерал СВР» расскажет о том, какой «подвиг» совершил фигурант «Дела Скрипалей» Чепига Анатолий Владимирович, пишет Telegram-канал «Генерал СВР».
«После раскрытия личности этого товарища была обнародована информация о том, что Чепиге было присвоено звание «героя Россиии», – отмечается в сообщении Telegram-канала.
Средствами массовой информации выдвигались разные версии, но ни одна из них не была даже близкой к правде.
«Мы знаем правду и готовы рассказать», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.
Летом-осенью 2014 года, Чепига Анатолий Владимирович на территории Донецкой области Украина, с группой российских военнослужащих выполнял миссию обеспечения безопасности Пушилина Дениса Владимировича.
«Некоторое внешнее сходство Чепиги и Пушилина плюс одинаковая прическа и борода, дали возможность Чепиге выполнять роль двойника Пушилина во время нейтрализации и, в одном случае, полной ликвидации диверсионных групп спецслужб Украины, цель которых была ликвидация Пушилина», – отмечается в сообщении Telegram-канала.
Нам известно минимум о двух таких случаях. Именно это и послужило основанием для получения столь высокого звания. Стоило оно того, или нет, большой вопрос.
«На сегодня это все. И запомните: «Мы знаем все!», – подытожил в сообщении Telegram-канала