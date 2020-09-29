На боевых позиция в Нагорном Карабахе.

Кремль снова кинул: теперь Армению

Россия оказалась в очень непростой ситуации из эскалации боевых действий в Нагорном Карабахе: и Армению поддержать и не испортить отношения с Азербайджаном.

Россия оказалась в очень непростой ситуации. Вроде бы и Армению надо поддержать – как никак член ОДКБ и верный адепт Кремля во внешней политике, пишет в своем Telegram-канале «Nachtigal» аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

«Одна поддержка войны России против Украины на международных площадках чего стоит», – пишет эксперт.

Минус – Ереван хоть и «родственник», но очень бедный.

«А с другой стороны – Азербайджан. Этот визави Москвы – противоположность Армении», – отмечает Соловей.

▪ у них свой авторитарный лидер, который недавно зачистил проросийское лобби в руководстве страны;

▪ страна отбирает копеечку у Роснефти на рынке нефти;

▪ Баку пытается играть свою политическую игру в регионе;

▪ а также не играет в одну дудку с русскими на международной арене.

Но при всех «минусах» его очевидное преимущество – деньги. Азербайджан – богат.

«И на эти деньги покупает много оружия, в том числе у Москвы – на 5 млрд долларов в год», – подчеркивает Соловей.

Отвечая год назад на мой вопрос – а зачем Баку покупает оружие у страны, которая поддерживает их врага, да еще и дает Еревану оружие бесплатно, один высокопоставленный азербайджанский чиновник прямо объяснил – «это своего рода взятка русским, чтобы в нужный момент просто закрыли глаза».

«Расчет делается на алчность и жадность российских фюреров», – отмечает Соловей.

«Что они будут пассивными и при их молчаливом согласии Баку сможет провести деоккупацию своих территорий», – уточнил он.

Вот и посмотрим сыграет ли в итоге эта ставка азербайджанцев.

«К слову, Путин уже якобы сказал Пашиняну, что гарантии России на Нагорный Карабах не распространяются», – подчеркивает Соловей.

«Воистину – договоры с Россией не стоят бумаги, на которой они подписаны», – подытожил он.