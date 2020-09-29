Путинский противовес НАТО сдулся, так и не поучаствовав ни в одной войне

Смерть ОДКБ можно смело констатировать 27 сентября. Конечно, по инициативе Кремля этому трупу будут придавать признаки еще живой организации.

В воскресенье, 27 сентября, когда подразделения ВС Азербайджана пересекли границу с так называемой Нагорно-Карабахской Республикой, премьер-министр Армении Никола Пашинян сразу же позвонил в Москву президенту РФ Владимиру Путину и запросил поддержки Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет на страницах издания «Информационного Сопротивления» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«В ответ на просьбу армянского премьера лидер России отметил, что НКР не является субъектом ОДКБ, а потому, предоставлять ей помощь организация не может. Вот если Азербайджан нападет на Армению…», – пишет военно-политический обозреватель.

По сути, 27 сентября 2020 года ОДКБ окончательно продемонстрировал свою недееспособность.

«Конечно, это заявление не отменяет того факта, что Россия будет поддерживать Армению в конфликте с Азербайджаном финансово, политически, оружием, боеприпасами, техникой, а также живой силой», – отмечает Коваленко.

Но она это делала всегда, и без какого-либо ОДКБ, поскольку Армения это марионеточный плацдарм Кремля на Южном Кавказе.

Хотя, что удивительного в том, что организация, которая создавалась как противовес НАТО, в действительности оказалась мертворожденной?

«Например, еще в 2017 году я писал, по итогам визита в Минск министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, о том, что между двумя странами может быть заключен весьма диссонирующий контракт на поставку РСЗО «Полонез», – подчеркивает Коваленко.

Диссонанс контракта заключался в том, что Беларусь, страна-член ОДКБ, могла поставить современный вид вооружений Азербайджану, экс-члену ОДКБ, который может применить данный вид вооружений против армии Армении, тоже члена ОДКБ.

«В принципе, так и произошло, и сейчас на вооружении армии Азербайджана стоят РСЗО «Полонез», дальность поражения целей у которых превосходит характеристики армянских РСЗО «Смерч», – подчеркивает Коваленко.

Но это был лишь один из многих примеров того, что ОДКБ, по сути, как и многие другие организации, которые создавались по инициативе России в противовес чему-то западному (БРИКС, ЕАЭС и прочие), не является функционирующим, живым организмом, а представляет собой, в первую очередь, объект для пиара некой международной активности РФ.

«А потому, да, смерть ОДКБ можно смело констатировать 27 сентября. Конечно, по инициативе Кремля этому трупу будут еще стараться придать некую видимость теплящейся жизни. Но этот самообман уже не стоит внимания», – подытожил Коваленко.