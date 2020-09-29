Хроники ОРДЛО: Мюнхгаузены из «ДНР» признали сами себя

В результате пропагандистских манипуляций и откровенной лжи появилась новая «страна». В «ДНР» додумались до признания самих себя.

В «ДНР» решили, раз нас никто не признает, то мы сами себя признаем. И они это сделали, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«На официальных сайтах «ДНР» появилось несколько сообщений, в которых они сами себя назвали «страна» (фото прилагается)», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Скрин сообщения с упоминанием «страны». Владимир Андриенко рассказал о необходимости перевода всех документов с украинского языка на русский. Сотрудники ДонНУ должны хорошо помнить этого человека. Пред 1 из 2 След

«Чтобы не сомневались о ком идет речь, а ранее «ДНР» называли не иначе, как республика, то для непонятливых «ДНР»-пропаганда уточнила – «страна «ДНР», – добавляет редакция Telegram-канала.

Что это за «срана» и за чей счет она существует, мы знаем. Но не это главное.

«Не совсем понятно, это указание Кремля проверить реакцию украинской общественности и СМИ на аббревиатуру «Срана «ДНР» или это гениальная задумка МММешного комбинатора вынудить московских кураторов что-то делать с этим эфемерным образованием», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Скорее первое, так как в «сране «ДНР» ничего без согласования с Москвой не делается.

«Вот интересно, «ЛНР» тоже назовет себя страной или так и останется никем не признанной республикой?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

Скорее всего, это все кремлевские разработки, направленные на усиления давления на украинскую власть: «соглашайтесь на наши мирные предложения и через время вы даже не вспомните о такой стране, как Украина».

«Чтобы убедится, что так и будет и развеять сомнения у «уверовавших в «доброго дедушку Путина и добрую Россию», далеко ходить не надо», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Несколько дней назад так называемый глава «сраны «ДНР» Д.Пушилин подписал закон, которым вносятся изменения в некоторые «законы «ДНР», в том числе и «о порядке применения документов, оформленных или содержащих сведения на украинском языке.»

«Согласно этих изменений, до 1 марта 2023 года, все документы на украинском языке, удостоверяющие личность и, которые необходимо предъявлять по месту требования, должны быть официально переведены на русский язык, заверены нотариально или зарегистрированы в соответствующих органах «ДНР», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Понятно, что денег в «сране» нет и их нужно взять у населения. Но с другой стороны, полностью выдавливается все украинское.

«А возникла такая необходимость по двум причинам», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Во-первых, в марте 2020 в «ДНР» принят закон, согласно которому единственным языком в «ДНР» признается русский.

Во-вторых, связи с «когнитивным диссонансом» у боевиков.

«Когнити́вный диссона́нс – состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Представляете состояние боевиков, когда для того, чтобы получить паспорт «ДНР», нужно предъявить свидетельство о рождении.

«Тут у закаленных в боях ополченцев случаются припадки и истерики: свидетельство у всех на украинском языке и с гербом Украины!», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«В обморок падают, наверное, от осознания степени собственной ничтожности в связи с совершенным предательством», – уточняет редакция Telegram-канала.

Так это «зачищает» от всего украинского «ДНР».

«А представьте, как «зачищать» может Россия, если «по-братски обнимет нас и заведет в «таежный союз»!», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Вот тогда и реализуются предложения заместителя председателя госдумы России Владимира Жириновского: «…нечего церемониться. Всех хахлов, разговаривающих на украинском языке, в вагоны и в Сибирь. Места всем хватит».

Напомню всем в Украине, кто говорит «какая разница». В Донецке и Луганске мы это уже слышали и чем закончилось знаем.

«Пока не поздно, может пора жестко требовать от всех выполнения законов Украины?», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.