Пропаганда «русского мира»: агента Коца заметили в Нагорном Карабахе

Российский агент влияния Коц, маскирующийся под журналиста, уже замечен в Нагорном Карабахе, где выполняет свою обычную пропагандистскую работу.

Как и ожидалось, карабахский конфликт засветил очередным светом в бесконечном тоннеле обыденной рутины российского пропагандиста Александра Коца, пишет в своем Telegram-канале «Злой Одессит» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Как и на Донбассе, он сейчас объезжает карабахские сёла и рассказывает о том, как мирных жителей обстреливают азербайджанские и, внимание, турецкие каратели!», – пишет военно-политический обозреватель.

Шаблон работы не изменился и напоминаю, что там, где на Донбассе в 2014 и 2015 были российские пропагандисты Коц и Стешин, там всегда имели место обстрелы жилых районов с гибелью гражданских, как они заявляли со стороны карателей ВСУ, но в действительности, практически всегда траектория обстрелов исходила со стороны позиций российских оккупационных войск и их шакалов.

«Причём, порою, именно благодаря Коцу и Стешину обеспечивалась наводка вражеской артиллерии на нужные объекты», – подчеркивает Коваленко.

И не забывайте, что как в 2014-м в Украине, по версии российских пропагандистов за всем стояли США, так и сейчас, Азербайджан выдают марионеткой, а во всем виновата – Турция.

«Классика кровавой пропаганды», – отмечает Коваленко.

Именно эта шаблонность говорит о том, что нынешние корреспондентские пляски Коца на костях и крови, проходят при полном согласовании с теми, кто эти обстрелы обеспечивает для его репортажей.

«И жителям сел и городов Карабаха на заметку – видите Коца в своём селе, городе – прячьтесь в подвал», – подчеркивает Коваленко.

«Азербайджанской армии на заметку – увидите Коца, помните, это не журналист, но враг похуже противостоящего вам солдата», – уточнил он.

При этом не следует забывать о настоящем кровавом пути этого российского агента влияния, который верно служит путинской империи в различных горячих точках.

«К таким даже Женевская конвенция не применима», – отмечает Коваленко.

В тоже время, уточнение по ударам ВВС Азербайджана по войсковым частям Варденис. Армянская сторона несколько передергивает фактами – был нанесён удар не по войсковым частям.

«Был уничтожен автобус с военными/добровольцами/(туристами из РФ?), которые направлялись из Варденис в НКР. Геолокация уничтожения объекта уточняется», – подчеркивает Коваленко.

Так же, вооруженные силы Азербайджана уничтожили командно-наблюдательный пункт 1-го полка и 3-го батальона армянских сил, расположенный в районе населённого пункта Гадрут Ходжавендского района

А в селе Капанлы Тертерского района силы Армении нанесли целенаправленный артиллерийский удар по автомобилю телеканала «Иджтимай ТВ».

«Интересно, почему артиллерия ВС Азербайджана не наносит ударов по местам расположения не столько представителей СМИ Армении, сколько РФ?», – отмечает Коваленко.

«Того же Александра Коца, Семёна Пегова и прочих, которые, по сути, никакими журналистами не являются, а представляют собой боевые единицы фронта гибридной войны.», – подытожил он.