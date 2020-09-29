Хроники оккупации: жизнь без воды лучше, чем в концлагере? Или нет?

У бывших крымчанок случился натуральный «взрыв мозга» от близкого столкновения с денеэровской действительностью и осознания всей глубины этой пропасти.

Ирина из Макеевки в 90-е годы вместе с мужем поехали за «длинным» рублем на Камчатку. Надеялись на так называемые «северные», пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Но то ли северные оказались южными, то ли так распоряжались средствами, но в течении 10 лет не смогли даже приехать в отпуск», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Фото опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Фото опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Фото опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Пред 1 из 3 След

«Но потом что-то у них с мужем разладилось и он остался наблюдать за северным сиянием и есть лососевую икру, а она вернулась в Макеевку», – добавляет редакция Telegram-канала.

Поработав несколько лет, Ирина решила начать жизнь в теплых краях, очевидно камчатский холод достал, и переехала в Крым.

«Россия тогда очень активно агитировала россиян переезжать в Крым на жительство, давали кредиты под жилье и всячески способствовали процессу переселения», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Вот в Крыму Ирина и сошлась близко с россиянами», – уточняет редакция Telegram-канала.

Поэтому, когда в 2014 году в Крым пришел русский мир под видом «зеленых человечков», Ирина была в первых рядах: бегала с флагами России, кричала «Ра-а-с-с-ия», «Путин- наш президент», радовалась захвату Крыма, ожидала неземных благ.

«Ну стал Путин ее президентом и что? Прошло 6 лет…», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Летом 2020 Ирина «притащила хвоста» в Макеевку в родительский дом, «не выдержав обезвоживания Крыма и всеобщего благополучия от взлета российских цен», – добавляет редакция Telegram-канала.

Рассказывая о прелестях путинской благодати в Крыму, клянет Россию на чем свет стоит. Особенно за сорванные курортные сезоны и за воду.

«Этого не может простить», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Воды нет ни помыться, ни в туалет сходить, не постирать. В селах хоть колодцы есть.

«А где воду в городе найдешь, если ее не подают?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

В эпитетах не стесняется: и управлять россияне не могут; и что-то хорошее для людей сделать не могут; и обманывают на всем, и воруют местные власти в огромных количествах, и народ не того ожидал от россиян.

«Как сказала в сердцах, «обманули, суки»!», – отмечается в сообщении Telegram-канала

«Но осмотревшись в Макеевке, Ирина вдруг спрашивает у своих родственников: а как вы тут живете? У вас же все, как в концлагере», – уточняет редакция Telegram-канала.

Далее редакция Telegram-канала цитирует несколько высказываний своей героине поделившиеся описанием реальности «русского мира».

«Что ж вы российским СМИ рассказываете, что тут все хорошо? Вы что, идиоты? Это же ваша жизнь и она проходит здесь и сейчас. Я то думала тут свободная республика», – цитируют дончанку в сообщении Telegram-канала.

«Все для людей. А тут те же самые россияне да еще и все развалили. Что же вы мне врали, что у вас все хорошо?», – приводит еще одну цитату редакция Telegram-канала.

Кроме того, особо подчеркивается, что в ОРДЛО серьезные экономические и социальные проблемы.

«У кого ни спросишь, у всех проблемы с работой, финансами, со здоровьем и главное сидишь бесправный, как в мышеловке!», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Ирина созвонилась со своей знакомой Викторией из Донецка, которая немного раньше ее переехала из-под Севастополя в Донецк.

«У Виктории российские военные отобрали дачу под Севастополем. Не только у нее, а еще примерно у 320 человек», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Оказалось, что дачный поселок был построен на земле, которая принадлежала ранее расформированной воинской части», – уточняет редакция Telegram-канала.

Горсовет якобы данную землю не выделял под дачное строительство. Вот на основании этого россияне всех сейчас и погнали оттуда.

«Подруга вернулась в Донецк и столкнулась с теми же реалиями денеэровской жизни», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«В один голос подруги говорят, так жить невозможно!», – уточняет редакция Telegram-канала.

Критические ситуации, что в Крыму, что в «ЛДНР» – это и есть результат «эффективных методов» хозяйствования русского мира.

«Не способность к созиданию. Стремление захватить, отобрать, разрушить – главная особенность идеологии русского мира», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

По словам бывших крымчанок, вернувшихся в Макеевку и Донецк, в Крыму зреет бунт против российских властей. Люди очень не довольны. Отсутствие воды является катализатором резких выступлений против путинской власти в Крыму. Ну а в «ДНР», по их словам, жить нельзя.

«Это не жизнь. Скорее, экспериментальная зона по выживанию бесправного, угнетенного и зазомбированного населения», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Куда уехать, подруги пока решают», – резюмирует в сообщении Telegram-канала.