Будни «русского мира»: в «ДНР» воруют, как в последний день

Кремлевские кураторы выявили масштабы воровства при боевой подготовке вооруженных формирований «ЛДНР». В подразделениях нет почти половины состава.

Ранее Telegram-канал «Вольнодумец» писал, что на передовых позициях 1-ого и 2-ого Армейских корпусов 8-й Армии ЮВО РФ, дислоцирующихся на оккупированных территориях, то есть непризнанных «ЛДНР», большой некомплект, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Очевидно, местное население не хочет идти воевать ни за 15 тысяч российских деревянных, ни за российский паспорт, ни за несбывшуюся «Навароссию», ни за присоединение к империи», – говорится в сообщении Telegram-канала.

«По словам донетчан, некомплект в подразделениях составлял от 15 до 30%, а в некоторых – до 40%», – уточняет редакция Telegram-канала.

Фото опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец» Фото опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец» Фото опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец» Пред 1 из 3 След

Похоже, что публикации Вольнодумца читают в «ДНР» российские кураторы из ФСБ. По-другому не может быть, раз Россия прислала своих проверяющих, сверить реальное количество военнослужащих в подразделениях 1 и 2 АК согласно штатной расстановке.

«А может они и сами догадались?», – отмечается в сообщении Telegram-канала

Так вот, прибывшая из России комиссия, с 12.09. 2020 работала на передовых позициях, считала, так сказать поголовье, согласно спискам, которые подают командиры на выдачу зарплаты.

И в результате проверки комиссия выявила значительные нарушения, а попросту – приписки.

«Например, по списку командира роты значится 58 чел, а при проверке выявили всего 50. Остальных просто нет, а деньги на них регулярно выделяются российским командованием. Но такие «тупые» случаи крайне редки», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Комиссия выявила другие нарушения, когда в списках воюющих на передовой значились родственники и близкие друзья командиров подразделений, которые никогда там не появлялись.

«Они жили своей обычной жизнью, занимались бизнесом, а на них просто списывались деньги. Ну а родственники и друзья потом получали преференции», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Их например, могли взять в местные органы власти и выдвинуть на какие-то руководящие должности в структуре «ДНР», ведь они значатся, как воевавшие с укропами!

«Кроме того, комиссией выявлены многочисленные случаи нецелевого использования средств, предназначенных для денежного обеспечения личного состава», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Там есть и списание денег на «мертвых душ», и на премии за несуществующие подвиги, и на приобретение обмундирования, которого никто и никогда не видел и др», – уточняет редакция Telegram-канала.

Вот теперь россияне и подсчитывают, сколько денег присвоили местные командиры в результате приписок.

«Говорят, что 5 таких умельцев сидят в подвалах в бывшем здании СБУ по ул. Щорса, 62, где сейчас располагаются «специалисты ФСБ и ГРУ» МО РФ», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«И беседы с ними не всегда мирные, так как пока не получен ответ на главный вопрос: где деньги?», – добавляет редакция Telegram-канала

В это же время в 1 АК («ДНР») проводилась «ротация в некоторых подразделениях оккупационных войск, а также внеплановые учения отдельных бригад, с использованием бронетехники и стрельбой из реактивных систем».

«Ну а остальная военная братва 1 АК, пользуясь перемирием, активно укрепляет свои позиции, роют дополнительные окопы, траншеи, сооружают наблюдательные посты, минируют подходы к своим позициям, делаю вылазки к позициям ВСУ», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Кроме того, боевики усилили техническую разведку и периодически осуществляют обстрелы украинских позиций, с целью спровоцировать на ответный огонь, а потом представить видеозаписи нарушения украинской стороной перемирия.

«Ну а чтобы сокрыть свои нарушения, руководство российских оккупационных войск дало команду не пропускать к своим позициям наблюдателей ОБСЕ, типа, нечего им там делать. Вот такие они – «мирные люди» в «ЛДНР», которых многие хотят амнистировать», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.