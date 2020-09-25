Портников: Путин навсегда застрял в «великом» прошлом

Российскому нацлидеру, видимо, уютно в прошлом – там, где он победитель, а не агрессор, участник дискуссий о судьбах мира, а не изгой.

В своем выступлении на сессии юбилейной Генеральной Ассамблеи ООН российский президент Владимир Путин говорил о прошлом – оно, кажется, заменяет для Путина и настоящее, и будущее, пишет на страницах «Крым.Реалии» журналист и публицист Виталий Портников.

«Напоминал о победе во Второй мировой войне. Предлагал пяти постоянным членам Совета Безопасности ООН собраться, чтобы определить, каким будет мир. Обвинял привычных врагов в искажении истории Второй мировой», – пишет публицист.

По мнению Портникова в этом нет ничего нового. Но это «ничего нового» – тоже иллюстрация жизни в прошлом. Путин, похоже, не хочет замечать своего собственного настоящего. Он говорит об эффективности ООН и об обязательности решений ООН.

«Но разве для самой России закон писан? Разве когда Генеральная Ассамблея ООН принимала решения о незаконности включения Крыма в состав Российской Федерации, в Кремле кто-то обращал внимание на эти решения? Почему же тогда Россия требует от других того, что нарушает сама?», – отмечает Портников

Путин хочет, чтобы постоянные члены Совета Безопасности ООН поговорили о будущем мира – очевидно, потому, что от участия в Группе семи его отстранили и он может теперь рассчитывать только на Совбез.

Но ведь когда создавали ООН и решали, что у стран-победительниц во Второй мировой войне будет право вето, одновременно подразумевалось, что эти страны не будут выступать в роли агрессоров по отношению к другим государствам.

«Об агрессивных действиях Советского Союза я не буду в очередной раз напоминать, но, по крайней мере, после Второй мировой войны СССР уже не включал территории других стран в свой состав – Латвия, Литва и Эстония были оккупированы в 1940 году, Тува аннексирована в 1944 году», – подчеркивает Портников.

Прочие территориальные приобретения произошли уже по итогам Второй мировой войны с согласия стран-союзников. Зато путинская Россия этот установленный после Второй мировой войны порядок подорвала аннексией Крыма.

«Но Владимир Путин в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи об этом не вспоминает», – отмечает Портников.

Украинский президент не может позволить себе роскошь жить в прошлом – потому что возглавляет страну с отторгнутыми территориями, которая только в будущем видит решение проблем, созданных оккупацией и войной.

А российскому президенту, видимо, уютно в прошлом – там, где он победитель, а не агрессор, и там, где он участник дискуссий о судьбах мира, а не изгой.

«И это российское стремление жить в прошлом и украинская надежда на будущее – главное, что разделяет две страны, то, что предопределило российскую агрессию и аннексию Крыма», – подытожил Портников.