«Чужих не жалко!»: Россия тестирует вакцину от коронавируса в «ЛДНР»

Российские военные врачи работающие в госпиталях в «ЛДНР» используют для лечения от коронавируса сыворотку разработанную «Вектором».

От врачей «ДНР», контактирующих по работе с военными врачами российских оккупационных войск, стало известно о якобы наличии в распоряжении мобильных военных госпиталей России на территории ОРДЛО вакцины для лечения военнослужащих, заболевших на СOVID-19, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«По их словам, у врачей якобы имеется сыворотка, которой лечат заболевших солдат, руководство российских войск в ОРДЛО и высшее руководство «ДНР». При чем, она очень эффективна на начальной стадии заболевания, когда появляются только первые признаки», – говорится в сообщении Telegram-канала.

На вопрос не является ли этот препарат экспериментальным и его будут испытывать на солдатах, о чем писали СМИ, представители военной медицины РФ сказали, что это препарат для лечения от СOVID-19 отечественного (т.е. российского) производства.

«О якобы наличии сыворотки для лечения от СOVID-19 рассказывают и жители «ДНР». Дончанин «Вячеслав Алексеевич», который постоянно общается со своим двоюродным братом в Воронеже, рассказал знакомым, как в Воронеже лечат от СOVID-19», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

По словам его брата в Воронеже, как и везде в России, много заболевают на СOVID-19, но обстановка там в целом спокойная.

«Больных, как в больницах, так и в домашних условиях якобы вылечивают! По рассказам брата, больные с признаками на СOVID-19 могут сами прийти на прием к врачу», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Если врач видит несколько признаков, свидетельствующих, что это СOVID-19, больному выписывают рецепт и прописывают лечение в стационаре. Но могут предложить лечение в домашних условиях, если у вас начальная стадия СOVID-19», – уточняет редакция Telegram-канала.

В таком случае на дом может приходить медсестра для осуществления инъекций. Лечат какой-то сывороткой в течение 4-6 дней. За это время симптомы заболевания проходят и в течение следующей недели больной выздоравливает.

«Брату в Воронеже от местных врачей известно, что разработка лекарства (сыворотки) от СOVID-19 в РФ началась еще полтора года назад. Когда были массовые заболевания атипичной пневмонией, тогда якобы выявили первых заболевших на СOVID-19. С того времени и занимались изучением данного вируса и разработкой лекарств для лечения от СOVID-19», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Поэтому сейчас в аптеке Воронежа можно купить и лечиться в домашних условиях сывороткой, стоимость 18 тыс рублей, но купить ее можно только по рецепту врача и подтверждения заболевания. По словам врачей, кроме сыворотки для инъекций имеется и таблетированный вариант данного лекарства.

«Но как оно называется, родственник не сообщил. По словам российского родственника, такие препараты активно используются по всей России. Однако официально об этом не говорят», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Так ли это и не пытаются ли россияне выдать желаемое за действительность, не известно. Но остается фактом, что массовые заболевания российских солдат, о чем ранее писали, не привели к массовым смертям, если они, конечно, не были тщательно скрыты российскими властями и самопровозглашенными «ЛДНР» весной этого года.

«В августе 2020 В.Путин заявил о разработке препарата для лечения от СOVID-19, а во время встречи с сенаторами (23.09) заявил «о скорой регистрации второй российской вакцины от COVID-19 (РБК)», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Если все это так, тогда подозрения международных организаций, ведущих расследования по установке разработчиков и виновников утечки вируса СOVID-19, в отношении России только усиливаются.

«Кстати, вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная тем самым Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», на котором в сентябре 2019 произошел взрыв и, скорее всего, произошла утечка вируса, от которого сейчас страдает весь мир», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.