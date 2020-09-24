Зона «русского мира»

Позорное попадание: подготовка российских пилотов не знает равных

Российский истребитель Су-35С.

Впервые в XXI веке в России произошло событие, не имеющее аналогов. Впервые в ходе учений был реально сбит один из самолетов.

Этот позор российской авиации войдет в мировую историю, пишет на своей странице в Facebook главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Впервые в 21-м веке в России произошло не имеющее аналогов событие – 22 сентября новейший российский истребитель Су-35С ВКС РФ во время учебного воздушного боя сбил… другой российский истребитель Су-30М2», – пишет главред.

Казалось, в современной авиации это невозможно, но российские пилоты доказали – они способны превзойти невозможное.

Картина происшествия такая.

«22 сентября на авиабазе Хотилово Тверской области отрабатывался учебный воздушный бой на ближней дистанции между истребителем Су-35С и Су-30М2», – отмечает Бутусов.

В ходе боя Су-35С поймал в прицел Су-30 и нажал на спуск – в учебном бою в этом случае вместо снарядов пушки работает только камера видеоконтроля.

«Однако внезапно раздалась очередь, и 30 мм снаряды поразили Су-30», – подчеркивает Бутусов.

Экипаж не пытался спасти машину и сразу катапультировался. Су-30 пролетел два километра, потерял управление и разбился.

«Оба пилота спаслись. Как оказалось, российские военные совершили целую серию грубейших ошибок правил проведения учений, которые привели к инциденту», – отмечает Бутусов.

1. Техники самолета не проверили отключение питания пушки в бортовой системе перед учебным боем.

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2. Пилот самолета включил предохранительный тумблер управления пушкой, который нельзя было трогать.

3. Пилот до начала стрельбы должен был проверить отключение пушки, дав очередь в сторону от цели для контроля разрядки.

Это значит, что уровень боевой подготовки российской авиации просто смехотворный.

«Если такая организация в элитных полках на новейших самолетах, значит боеспособность этих полков крайне низкая», – подчеркивает Бутусов.

В инциденте «победу» одержал Су-35 из состава 790-го полка 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа, которая угрожает Украине на наших северных границах, уровень службы там безобразный.

Этот позор российской авиации войдет в мировую историю! Впервые в 21-м веке в России произошло не имеющее аналогов…

Geplaatst door Юрий Бутусов op Woensdag 23 september 2020

«Не исключено, что пилот мог быть пьян, иначе как такое можно было натворить?», – отмечает Бутусов

Был сбит Су-30М2 из состава 3-го полка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, который угрожает нашим восточным границам.

Экспортная стоимость уничтоженного Су-30 около $50 млн.

«Реальная боеспособность российской авиации, как видно, не высока и гораздо ниже хвалебных рапортов», – подытожил Бутусов.

Автор Юрий Бутусов
Источник Facebook

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