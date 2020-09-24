Вслед за Украиной Кремль вернул к жизни дух Европы

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу и нажила себе геополитических проблем.

Европа нужна России, как воздух. Европа для России – экономический ресурс и поставщик технологий. Европа – дом для российского правящего класса, который вместе с западными лоббистами создал механизм приватизации отечественной природной ренты, пишет на своей странице в Facebook российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова.

«Для России всегда важнейшей страной была Германия. Сделка «газ в обмен на трубы и деньги», которую Кремль заключил с ФРГ в 1970 году, позволила СССР стать энергетической державой. Москва использовала сделку успешнее, чем ее германские партнеры», – пишет политолог.

«Немцы надеялись, что экономическое сотрудничество поможет трансформировать Россию. Не получилось. Немцы попытались повторить эксперимент, предложив путинской России «Партнерство во имя модернизации». И вновь неудача», – добавила она.

Канцлер Меркель долго верила, что с Кремлем нужно говорить и диалог поможет взаимному пониманию. Но ее терпение лопнуло, и в мае 2020 года Меркель заявила: «Россия осуществляет стратегию гибридной войны».

Идею умиротворить Россию посредством объятий подхватил французский президент Макрон. Но ужаснувшись трагедии с Навальным, Макрон сделал то, что не рискнул бы сделать ни один западный лидер. Макрон выдвинул Кремлю ультиматум, потребовав «пролить свет» на попытку убийства Навального.

«Нужно внести ясность быстро и безукоризненно, поскольку мы будем делать так, чтобы соблюдались красные линии», – заявил Макрон, разрушая французскую традицию особых симпатий к Москве.

Вы спросите: неужели слабовольная Европа способна ответить России? Ведь сколько было поводов для европейского возмущения. Однако каждый раз Европа возвращалась к попыткам «понять» Россию, создавая подозрение в политическом мазохизме.

«Но если Кремль проигнорирует жесткость недавних резолюций Европарламента по России и Беларуси, это будет ошибкой», – отмечает Шевцова.

Европа начинает осознавать, что ущерб от ее мягкотелости в отношении России превышает экономическую выгоду. Страх вызвать агрессивность Москвы уступает место опасениям внутреннего разложения.

«Европа начинает разрушать индустрию по осуществлению интересов российской системы на мировой сцене», – подчеркивает Шевцова.

Так, благодаря борьбе с отмыванием денег Лондон перестал быть злачным местом для российской элиты. Всегда готовый услужить Кипр осмелился отбирать «золотые паспорта» у российской элиты, и Мальта задумалась о том же.

«Расследования обрушили репутацию солидных банков в Австрии, Германии, Нидерландах, Скандинавии (включая Danske Bank, Swedbank, SEB, Deutsche bank, Raiffeisen Bank), которые обвиняются в том, что отмыли сотни миллиардов долларов российских грязных денег», – отмечает Шевцова.

Все застыли в напряжении, ожидая, как будет реализована в ЕС и в Великобритании 5-я Директива ЕС. Эта директива ликвидирует анонимность банковских счетов. Под действие директивы попадают все, начиная с бухгалтеров, кто работает с деньгами подозрительных лиц.

«Долго сопротивлялся новому законодательству арт рынок – любимая сфера очищения капиталов из России. Отныне аукционы европейских государств обязаны идентифицировать покупателей, совершающих крупные сделки», – подчеркивает Шевцова.

Особое внимание европейских финансовых регуляторов будет приковано к «политически значимым лицам» (PEP) – политикам, чиновникам, их родственникам и приближенным.

«Европа отвечает на вызов России собственным очищением и борьбой с enablers – теми, кто обеспечивает интеграцию российской элиты в европейское общество», – отмечает Шевцова.

Если европейцы проявят медлительность, американские финансовые регуляторы стоят наготове. Еще больше шума стоит ожидать от консорциумов независимых журналистов (таких, как OCCRP) и Transparency International, которые поставили на поток расследование потоков грязных денег.

«Ирония в том, что чистка, начатая Западом, отвечает требованию президента Путина «полного запрета на занятие государственных должностей лицам с иностранным гражданством, подданством или видом на жительство в иностранном государстве, а также лицам, имеющим счета или вклады в иностранных финансовых учреждениях, банках». Любопытно, как российские государственные служащие воспримут эту дискриминацию: другие могут иметь «запасной парашют», а они нет!», – подчеркивает Шевцова.

Прагматизм уже не является для Европы препятствием для того, чтобы сформулировать свой ответ на насилие в Беларуси и покушение на Навального.

«Так, Брюссель не только отказался признать Лукашенко легитимным президентом, но и заявил о признании Координационного Совета «временным представительством людей, требующих демократических изменений в Беларуси», – отмечает Шевцова.

Теперь России будет труднее контролировать транзит от Лукашенко к новой власти, игнорируя Координационный Совет.

«Европа заговорила о российском «гибридном вмешательстве» в дела Беларуси», – подчеркивает Шевцова.

Не нужно удивляться, если те, кто в нем участвовал (вплоть до российской попсы) попадут в санкционный список.

«Нет – вмешательству и нет – преступному молчанию», – заявил по поводу Беларуси президент Макрон, бросивший вызов Москве.

Европейские послы, заняв оборону в квартире нобелевского лауреата Светланы Алексеевич, предотвратили ее арест. А если они начнут практиковать это в Москве?

«Фактор Навального» заставляет Европу не только поднять вопрос о хождении по России боевого отравляющего вещества. Европе приходится размышлять о собственной безопасности», – отмечает Шевцова.

«Ну почему Кремль не может пойти хотя бы на показное расследование!», – вопрошают европейские сторонники Кремля. Они понимают, что российская позиция разрушает их репутацию.

Европа еще остается российским ресурсом. Но Россия делает все, чтобы стать для Европы фактором угрозы.

«Еще до Беларуси и Навального всего 31% европейцев смотрели на Россию доброжелательно. Среди них 12% шведов, 23% голландцев, 26% британцев, 35% немцев и 33% французов (27% европейцев доверяли Путину). Можно гадать, сколько европейцев относится к россиянам с симпатией сегодня», – подчеркивает Шевцова.

Уже нельзя, как прежде сказать: черт с ней, с Европой; все забудется. Не забудется.

«Пора думать о новой эпохе. Внешний ресурс российской власти, который включает использование Европы в качестве системной «скрепы», исчерпывается», – отмечает Шевцова.

Шевцова далее говорит, что «мы пока не знаем, когда окончательно проснется экономический гигант, предпочитавший быть политическим карликом». Но в том, что благодаря России началось его пробуждение, сомнений нет. Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах.

«Россия потеряла Европу. По крайней мере, если речь идет о доверии. А в чем конкретно это найдет выражение, мы еще увидим», – подытожила Шевцова.