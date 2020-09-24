Зона «русского мира»

Взлом сайта Нацполиции – операция российских спецслужб

Российские хакеры.

Россия предприняла попытку взломать сайты Нацполиции Украины и распространить через них фейковые новости. Все напоминает «дело Яворовского полигона».

Сегодняшний день оказался как нельзя показательным, для напоминания о том, что мы свами продолжаем жить в режиме «горячей информационной войны» и расслабляться ни на один день не стоит, а тем более тешить себя мнимыми представлениями об окружающей реальности, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так, сегодня, около 11:45 Национальная полиция Украины зафиксировала попытку несанкционированного вмешательства (взлома) в работу официального веб-сайта Нацполиции. Так же, как сообщает пресс-служба НПУ, на ряде интернет-страниц областных управлений полиции была распространена недостоверная информация», – пишет военно-политический обозреватель.

В частности, на сайте Нацполиции Львовщины была опубликована фейковая информация о гибели трех военных на Яворовском полигоне, а на сайте НПУ Херсонщины было сообщено якобы о гибели американских военных советников.

Скрины фейковых новостей опубликованные Коваленко.
Скрины фейковых новостей опубликованные Коваленко.
Скрины фейковых новостей опубликованные Коваленко.
Скрины фейковых новостей опубликованные Коваленко.
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«Но, что самое интересное, ровно год назад был осуществлен аналогичный взлом, в результате которого был опубликован пакет фейковых новостей, в частности о том, что в результате бытового конфликта польский военнослужащий застрелил украинского солдата во время учений Rapid Trident-2019 в Яворове в Львовской области», – отмечает Коваленко.

«Тогда, в своем материале «Горе исполнители российских фейков. Меняются темы, но не меняются методички» я детально разобрал этот фейк, пояснив, что вброс был организован в связи с подписанием 24 сентября 2019 года между Украиной и Польшей документа о намерениях по сотрудничеству в сфере защиты прав граждан обеих стран и «избежание ксенофобских настроений», – уточнил он.

По сути, этот документ можно назвать «антиксенофобским» и он как кость в горле у российской пропаганды, играющей именно на межнациональных спорах и конфликтах.

«Именно поэтому, фейк об убийстве военнослужащего ВСУ, был густо замешан на польской теме, дабы не только в очередной раз нанести информационный удар по Яворово, но и задеть национальные ноты, особенно после инцидента с избиением украинца в Польше», – подчеркивает Коваленко.

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Разумеется, тоже произошедшего не случайно накануне подписания упомянутого выше документа.

«Сейчас же мы могли наблюдать попытку привнести долю драматизма в проходящие в Украине учения «Объединенные усилия 2020», отвлекая тем самым внимание от череды ЧП, которые имели место быть в последние дни в России», – отмечает Коваленко.

Имеется ввиду ошибочный выстрел противотанковой ракетой по ОБТ Т-90, сгоревший в ходе учений КамАЗ ВС РФ, а так же, буквально вчера потерпевший крушение истребитель Су-30 СМ, согласно имеющейся информации сбитый своим же Су-35С.

Обращу ваше внимание, что попытки взлома официальных сайтов силовых структур Украины предпринимаются накануне либо в ходе учений, представляющих собой серьезный информационный повод, либо же на фоне серьезных ЧП происходящих в самой РФ.

Год назад такая информационная атака была обусловлена не только учениями на Яворовском полигоне, но и подписанием важного польско-украинского документа, в настоящее время инфоповод был несколько иным, но носил аналогичный характер проникновения и вброса фейкового пакета данных.

«Не исключено, что аналогичным образом в ближайшее время может быть осуществлен и иного характера вброс, вписывающийся в нынешнюю концепцию ИПСО российских спецслужб, весьма успешно культивируемую в украинском медиа пространстве, как российскими агентами, так и просто – местными полезными идиотами», – подчеркивает Коваленко.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер

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