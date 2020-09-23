В «Вагнергейте» засветились разведки Австралии и Малайзии?

Действительно ли разведслужбы Австралии могли сообщить Любовь Величко о том, что Андрей Ермак сорвал «спецоперацию СБУ» по «вагнеровцам» за взятку в 40 миллионов долларов, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Вчера я уже подробно объяснил, почему в материале Любови Величко, посвященному так называемому «Вангергейту», который она продолжает сшивать в интересах определенных игроков на украинской внутриполитической арене, белыми нитками и «фактами» щедро выделенными ГРУ, нет ни единого заслуживающего внимания достоверного факта, а сегодня настало время уделить второму смехотворнейшему моменту в ее расследовании», – пишет военно-политический обозреватель.

Некоторое время назад, когда эта же самая «независимая» журналистка, опубликовала на своем YouTube канале, на котором до того загружала лишь «сельские новости» снятые на смартфон, качественное, профессионально снятое интервью некоего куратора «слитой спецоперации СБУ».

«Я задался вопросом, почему именно на нее вышел человек, занимавшийся курированием столь масштабной «спецоперации», – подчеркивает Коваленко.

«На журналистку, написавшую от силы полтора десятка статей посвященных милитарным темам и в основном представлявшим собой копирайт более серьезных и глубоких работ?», – уточнил он.

Той самой, у которой в обойме милитарных и околомилитарных расследований около 15 кейсов, которые с натяжкой можно назвать в принципе расследованиями и которой, по сути, в информационном пространстве до недавно, можно считать, что и не существовало вовсе.

«Честно говоря, с нетерпением ожидал второй части сенсационного расследования по «Вагнергейту» Любови Величко», – отмечает Коваленко.

Но кому-то уж больно понадобилось вывести на передний план «зради» симпатичную, «независимую» журналистку, отчаянно бьющуюся со всей несправедливостью мира.

«Мой разбор первой части опуса Любови Величко, сшитого целиком и полностью на базе фейка российского военного корреспондента, являющегося кадровым офицером ГРУ, Александра Коца, я публиковал в прошлый раз и все желающие могут с ним ознакомится – «Бессмертный «Вагнергейт» или про расследование украинского Коца в юбке», – подчеркивает Коваленко.

Что же до нынешней части «срыва покровов», то откровенно говоря, она меня разочаровала с первых же строк.

Разочаровала тем, что практически 80% тех нарративов, что описываются и ретранслируются, цитируются со слов неких не названных лиц, которые называются – «источник».

«Источник в СБУ, источник в ГУР МО, источник в ГРУ… ох, тут уж прямо по Фрейду, да?», – отмечает Коваленко

«Но так же как в предыдущем своем обзоре я отдельно уделял внимание образам «независимых журналисток», которые расплодились в ряде стран под бдительным присмотром и заботой ГРУ (Диляна Гайтанджиева в Болгарии, Диана Михайлова в Украине и т.д.) и выполняют роль информационных диверсантов, я уделю внимание так называемым «безымянным источникам», – уточнила он.

В принципе, это довольно старый прием, когда необходимо журналисту произвести вброс недостоверной или сомнительной информации, используется «безымянный источник», обязательно «заслуживающий доверия».

«Конечно, порою возникают ситуация когда подобным образом озвучивается правдивая, важная информация, которая может навредить этому самому источнику», – подчеркивает Коваленко.

Но в мировой практике такое соответствие составляет не более 10% из общего числа эксклюзивных инсайдов от «источников заслуживающих доверия».

«За время своей деятельности на контр-пропагандистском фронте, с 2014 года, я неоднократно сталкивался с такими «источниками» – не заслуживающими доверия. Причем на очень высоком уровне», – подчеркивает Коваленко.

Например, в 2019 году издание «The Wall Street Journal» дважды сообщало, ссылаясь на свои источники, что Россия начала вывод из Венесуэлы своих «советников», «консультантов», «инструкторов» и т.д.

«И я дважды в своих материалах статьи «The Wall Street Journal» называл, мягко говоря – несоответствующими действительности или грубо – лживыми. И не смотря на шквал критики фанатов «The Wall Street Journal», в итоге оказался прав», – отмечает Коваленко.

Прав автор оказался, потому, что пользовался открытыми данными разведки США и стран ОАГ, а не заверениями неких источников. К тому же вывод своих наемников из Венесуэлы перечил долгосрочным планам России на этот плацдарме.

«Аналогично, не ссылаясь на источников в 2015 году я фактически анонсировал военную операцию Турции в Сирии, на что получил так же огромное количество критики со стороны тех, «чьи источники» сообщали, что Анкара побоится действовать против интересов Москвы в САР», – подчеркивает Коваленко.

Опять же, правоту гарантировали не «источники», а знание ситуации, оперативной обстановки на границе Турции и Сирии и т.д.

И тот редкий случай, когда источники не подвели, это моя уверенность в том, что Дональд Трамп не ощутит позора импичмента, а все попытки демократов таким образом его отстранить от власти – будут тщетны.

«Тогда я наслушался от адептов «импичмента» больше чем когда либо, но на сегодняшний день они все где? Все верно, но не отвлекаемся», – отмечает Коваленко.

В какой-то степени я не исключаю, что украинскую журналистку, вынырнувшую из небытия на волне «Вагнергейта» и находящуюся на некоем особом счету у неких «источников», эти самые «источники» не подводят.

«Возможно так оно и есть… Хотя, нет, на самом деле – нет!», – подчеркивает Коваленко

В статье «Ціна зради – $40 мільйонів. Чому влада заперечує проведення «вагнерівської» спецоперації та до чого тут Єрмак. ЧАСТИНА 2» написано все вроде бы и складно, как для среднестатистического потребителя информационного фаст-фуда.

«Но для человека не единожды сталкивавшегося с «подметными письмами» набор замиксованного фактажа, всплывавшего у практически всех участников «Вагнергейта» – не восхищает. Прямо таки «Диляна Гайтанджиева: Начало», – отмечает Коваленко.

Но есть в этой истории Любови Величко одно очень интересное «НО». И этим «НО», выбивающимся из общего ряда расследователей «Вагнергейта» и в какой-то степени даже представляющим собой явку с повинной, стала интеграция в скандал дела Владимира Цемаха!

«Так, совершенно промежду прочим, Любовь Величко решила назвать выдачу Владимира Цемаха такой же «зрадой» как и «Вагнергейт», – подчеркивает Коваленко.

Вот только рьяная журналистка, видимо находилась все это время в параллельном информационном поле и не учла того обстоятельства, что Цемах был таким же элементом российской ИПСО, как и нынешний «Вагнергейт».

«Прежде всего, немного совпадений по «Вагнергейту» и по Владимиру Цемаху», – отмечает Коваленко.

Что в случае с арестом Владимира Цемаха, что с арестом «вагеновцев» в Беларуси, первым кто сообщал об этих событиях, был нам хорошо уже знакомый российский военный корреспондент, кадровый офицер ГРУ, Александр Коц. Надо же, какое совпадение!

«Что Владимир Цемах, что «вагеровцы», оба этих кейса стали поводом для информационной атаки на руководство страны, а так же спецслужбы», – подчеркивает Коваленко.

«В частности, если кто забыл, то Владимира Цемаха называли ценным свидетелем в деле МН-17», – добавил он.

И даже в нынешнем расследовании используются именно эти нарративы «зради».

Дословно: «До Цемаха приходив адвокат, якого найняли з Росії, та повідомляв, що Цемах має мовчати з питання збиття МН17, тому що його дуже скоро обміняють в РФ. І терорист прислухався до свого захисника. Він розказував про інші свої злочини, але про літак вперто мовчав», – говорить джерело «Новинарні» в JIT.

А так же: «Ми дуже мало знаємо про пересування «Бука» після пострілу у пасажирський літак», – розповідає учасник Міжнародної слідчої групи.

Обратите внимание, что в обоих случаях, когда идет речь о комментариях представителей следственной группы, не называются имена.

Что в первом, что во втором случае это «источник» и «участник».

«Но, почему они не называют своих имен, это же не «куратор спецоперации СБУ» или источник из СБУ», – отмечает Коваленко.

И главное, как участник Международной следственной группы мог говорить о том, что после выстрела из ЗРК «Бук» в пассажирский самолет у них мало информации о его перемещении? К началу суда в открытых источниках был выложен довольно полный, задокументированный обратный маршрут ЗРК «Бук».

«Но двигаемся дальше, а именно, кем был Владимир Цемах в рамках ИПСО 2019 года», – подчеркивает Коваленко.

Так, сразу по задержанию Владимира Цемаха и паники поднятой Александром Коцем, «Настоящее Время» опубликовало видео интервью Владимира Цемаха, снятое в 2015 году, которое, как оказалось, все эти годы хранилось на сайте партии Дмитрия Рогозина «Родина»

«В видео от «НВ» была нарушена первоначальная целостность разбивкой, в промежутках которой автор данного материла, Ирина Ромалийская, комментирует сказанное Цемахом», – отмечает Коваленко.

В частности, некоторые «запиканные» моменты додумывает самостоятельно и предлагает зрителю как версию.

«То есть на видео Владимир Цемах говорит следующее: «Я этого пацана вытаскивал. Я это (запикано) прятал. Я вам даже покажу, где он стартовал и где я его забирал!», – подчеркивает Коваленко

И вот тут, возникает диссонанс, ведь если Ирина Ромалийская прочитала по губам Цемаха «Бук», короткое слово из трех букв практически у всех нас при произношении вынуждающее свернуть губы трубочкой и выпалить за доли секунды, при этом не вызывающее смеха.

«То я почему-то в рассказе Цемаха увидел и даже услышал в окончании, протяженное «х*йню прятал», общее у которого с «Бук» лишь «у», но посмеяться с чего вполне разумно, в отличие от ЗРК», – отмечает Коваленко.

«То есть тогда, Ирина Ромалийская, одним росчерком пера (или взмахом по клавиатуре) уделала всех и «Bellingcat» и «InformNapalm», – отмечает Коваленко.

Хотя, госпожа Ирина вообще-то очень фартовый журналист, ведь, к примеру, именно ей повезло взять интервью у Юрия Мацарского, который после начала российской агрессии против нашей страны вернулся в Украину из Москвы и принялся рассказывать о том, как США создало ИГИЛ и как для этой террористической организации вербуют в Украине боевиков.

«Кстати, немного о Мацарском…», – уточнил Коваленко.

Ведь это именно тот человек, когда он еще был журналистом российских «Известий», которого допустили к интервьюированию отца помощника Путина Владислава Суркова в 2013 году.

«То есть, вы осознаете эту высшую степень допуска к телу?», – подчеркивает Коваленко.

Но вернемся к нашим баранам. А именно Цемаху и этому, неожиданно всплывшему видео, в котором, на мой взгляд, нет и намека на «Бук», а речь идет о расчете ПЗРК который сбивал наши Су-25. Один сбили, другой нет.

«И после того, Цемах забирал из района отстрела ПЗРК, как самого стрелка, так и отстрелянный тубус», – отмечает Коваленко.

Но, вся информационная рать, поднявшая панику сначала на российском информационном пространстве, а потом на украинском, создала из Владимира Цемаха очень ценного свидетеля!

«В свою очередь, такой российский деятель внутри Украины как Ольга Курносова забросила под общий аккомпанемент в украинское информационное пространство нарратив о том, что Цемах крайне важен для Путина», – подчеркивает Коваленко.

Ольге Курносовой же принадлежит наброс и о том, что Украина не приложила усилий для способствования допросу правоохранительных органов Нидерландов данного свидетеля на своей территории, а на территории РФ это уже будет практически нереально.

«Тут не стоит удивляться, потому что «ярый борец с путинским режимом» – Ольга Курносова, которую ищут все российские спецслужбы, в мае 2019 года спокойно приехала в Москву на похороны российского пропагандиста Сергея Доренко», – отмечает Коваленко.

Еще раз подчеркну, что по Цемаху в основном катализаторами и ретрансляторами нарративов были либо российские журналисты в России, либо российские говорящие головы в Украине.

«Но как мы можем видеть, отсутствие его на скамье подсудимых в Гааге не мешает суду двигаться дальше, зато благодаря именно обмену Цемаха удалось освободить 35 украинцев из плена», – подчеркивает Коваленко.

Тогда, многие эксперты и специалисты, знающие, что такое информационно-психологические специальные операции расценили Владимира Цемаха именно как элемент ИПСО российских спецслужб.

«Но украинские «независимые» журналисты назвали его ценным свидетелем, а обмен – «зрадой», что потребители информационного фаст-фуда с удовольствием и благодарностью поглотили», – отмечает Коваленко.

На самом деле разработка Владимира Цемаха началась с того, что СБУ благополучно заглотила наживку (а вот кто и где эту наживку надевал на крючок, вопрос пока открытый…) в виде ложной информации о том, что Цемах имеет ценные показания по МН-17, распространенной через каналы ГРУ.

«Как только Владимир Цемах был захвачен и вывезен почти через всю территорию «ДНР»… , сигнал о его аресте получили «говорящие головы» ГРУ, в частности основной глашатай «Комсомольской правды» Александр Коц, которого после подхватывает вся остальная медийная рать», – подчеркивает Коваленко.

Аналогичный сигнал исходил от Коца и 29 июля 2020 года, а затем 6 августа, когда он выдал на-гора фейк про украинскую спецоперацию.

«Когда же Владимир Цемах оказывается в застенках СБУ, то выясняется, что он имеет отношение, причем весьма отдаленное как свидетель уничтожения Су-25 ВС ВСУ», – отмечает Коваленко.

Но уже поздно, ведь информационное пространство гудит о том, что СБУ захватила суперценного свидетеля уничтожения МН-17.

«Но, как говорится, вернемся к нашим баранам, а именно статье «Ціна зради – $40 мільйонів. Чому влада заперечує проведення «вагнерівської» спецоперації та до чого тут Єрмак. ЧАСТИНА 2», – подчеркивает Коваленко.

И вот тут, просто подарок то, что ее автор решила интегрировать, причем в мельчайших подробностях, являющих собой квинтэссенцию первозданной ИПСО российских спецслужб, историю про «очень важного» Владимира Цемаха и «зраду» в связи с его обменом в свой опус на тему «Вагнергейта’.

«Ведь взяв в дополнение к российской ИПСО 2020 года, давно позабытую разработку 2019 года, да еще и раскручиваемую фактически одними и теми же людьми (Александр Коц), статья Любови Величко это фактически – явка с повинной», – отмечает Коваленко.

Хотя, не исключено, что дама просто публикует то, что ей дают ее работодатели. Ни больше – ни меньше.

«И ответ пришел со второй частью расследования «Вагнергейта» делающего сейчас информационную волну, но на деле представляющего собой не более чем бурю в стакане.», – подчеркивает Коваленко

«Дело в том, что на «ведущего украинского журналиста расследователя», после публикации ее первой части расследования, вышли спецслужбы Австралии!», – добавил он.

И именно со слов анонимного сотрудника спецслужб Австралии Любовь Величко сделал вывод, что «спецоперация СБУ» была слита через Офис Президента Андреем Ермаком за $40 млн.

«Пока я готовил этот материал, я получил настоящее удовольствия от прочтения комментариев под постами «независимой» журналистки», – отмечает Коваленко.

Ведь в общей толпе бездумных потребителей информационного фаст-фуда было немало здравомыслящих людей, которые в этой феерии неадекватного набора слов и фраз, четко видели фальш.

«И только человек, не имеющий ни малейшего понятия о работе спецслужб, мог написать ту чушь, что написала «независимая» журналистка», – подчеркивает Коваленко.

Хотя, то, что мадмуазель не разбирается в таких вещах было понятно еще, когда ей давал интервью некий гопник с Троещины, которого она выдавала, либо ей скормили как «куратора спецоперации СБУ». Но обо всем по порядку!

«Но, чтобы наш пазл сложился нужно вернуться к моей статье «Фейк про слитую спецоперацию СБУ в Беларуси получает бездарное продолжение» в которой я пояснил, почему интервью опубликованное Любовь Величко не могло быть взято у куратора спецоперации», – отмечает Коваленко.

В первую очередь, согласно той информации, что пульсирует вокруг «Вагнергейта» про цели спецоперации знало ограниченное число людей. Многие участники этой спецоперации, якобы не знали вообще, в чем задействованы.

«Следовательно, руководитель операции был известен на «верхах» и если бы он давал интервью, то его бы с легкостью узнали, даже не идентифицируя по манере двигаться в кадре, жестикуляции и телосложению», – подчеркивает Коваленко.

«Но, Любовь Величко хвастается, что в СБУ до сих пор не могут выяснить, кто же ей давал интервью, так все скрытно они организовали…», – добавил он.

Но ведь это порождает еще большое количество серьезных вопросов.

«Я очень надеюсь, что когда мадмуазель это писали, то они шутили, ведь такое заявление лишь подтверждает уровень способности адекватно воспринимать реальность и обрабатывать поступающую информацию», – подчеркивает Коваленко.

«Ведь выходит, что кураторов сверхсекретной спецоперации было несколько? Тогда какова уверенность в том, что тело, что мы видели в кадре, это именно тот куратор который курировал, а не который представлял собой отвлекающий вариант, для запутывания следов? Ой, Люба, ой!», – уточнил он.

Но, движемся дальше. И дальше, наверное, самое интересное, а именно – работа спецслужб в других странах.

Еще раз напомню, что по версии «независимого журналиста» с ней на связь вышли представители спецслужб Австралии и Малайзии.

«Напомню, для того, чтобы в полной мере погрузится в тот сюрреализм, который сейчас распространяется в информационном пространстве Украины как некое «расследование», следует понимать, что же такое – работа спецслужб на «чужих берегах», – отмечает Коваленко.

Вся соль сего наброса в том, что Украина никогда не являлась приоритетом разведслужб Австралии и Малайзии.

«А чтобы разведслужбе начать функционировать в той или иной стране, регионе, ей необходимо провести многолетний предварительный этап инфильтрации и интеграции своих непосредственных, кадровых агентов, агентов влияния, создать сеть информаторов и говорящих голов, а так же организовать инфраструктуру, к которой относится сеть конспиративных квартир и безопасных мест встреч и передачи данных», – подчеркивает Коваленко.

При этом озвученное мной это не полный комплекс мер и мероприятий, а лишь вершина айсберга, в ходе проникновения той или иной разведслужбы в ту или иную страну, являющуюся для нее новым плацдармом.

«Обычно на это уходят года. Если страна воюющая и с действенной, а не аморфной внутренней разведкой, то это – десятилетия до дня выхода к пристойному КПД работы», – отмечает Коваленко.

Но, что самое интересное, любое такое проникновение на новый плацдарм не остается незамеченным для местных силовых структур всегда находящихся в курсе того, что новый игрок пытается осесть на их территории.

«Руководствуясь именно этим фактором, с легкостью доказывается то, что Украина не могла провести никакую операцию-имитацию по созданию некоего ЧОП, для охраны объектов «Роснефти» в Венесуэле, как заявлял Андрей Богдан в интервью Дмитрия Гордона (правда потом от своих слов отказался), без ведома венесуэльских спецслужб и России, которые полностью контролируют Боливарианскую республику», – подчеркивает Коваленко.

Что же до австралийских спецслужб, то представители этой страны в Украине, конечно же присутствуют, но это присутствие на уровне наблюдателей, не обладающих достаточным ресурсом для того, чтобы осведомить Любовь Величко о том, что Андрей Ермак получил $40 млн за слив «спецоперации СБУ».

«Но все же, погрузитесь в этот сюрреализм. В Украине огромное количество именитых журналистов расследователей, которые на-гора выдавали просто шикарные расследования коррупционных схем, а так же взаимодействия тех или иных должностных лиц со страной-оккупантом, с масштабным фактажом», – отмечает Коваленко.

Но, за прошедшие полтора месяца скандала ни один из них не смог докопаться до факта взятки в $40 млн, кроме мало известной «независимой» журналистки, которая не только не имеет на руках существенного фактажа по данному заявлению, но и опирается на заявления некоего безымянного представителя австралийской разведки.

«То, что в серьезных кругах, даже журналистской рати, всерьез не воспринимается», – подчеркивает Коваленко.

«Кто сказал? Баба Роза на Привозе – источник заслуживающий доверия, представительница МОССАД в третьем поколении», – добавил он.

Дословно из материала «расследования»: «Андрій Єрмак орієнтовно в липні 2019 року отримав від росіян хабар, який вираховується у десятках мільйонів доларів (близько $40 млн) – за відстоювання інтересів РФ в Україні, в тому числі – і в питанні обміну Цемаха», – розповів співробітник австралійських спецслужб на умовах анонімності.

«Фактически, я с таким же успехом могу заявить, что анонимный, но заслуживающий доверия источник в Филиппинской разведке мне рассказал о том, что Любовь Величко агент ГРУ и за каждый свой материал по «Вагнергейт» получила $10 тыс», – отмечает Коваленко.

«И докажите, что это не так, ведь все прекрасно заноют о возможностях всесильной филиппинской разведки!», – уточнил он

Собственно, это что касается всесильной австралийской разведки, знающей настолько сокровенные тайны Офиса президента, о которых с 24 июля не узнала (когда по версии распространителей фейка и произошел срыв «спецоперации СБУ») ни один мастодонт журналистского плацдарма. Что же до малазийских спецслужб так это и вовсе отдельная история.

«Дело в том, что Малайзия в деле по МН-17 всегда была на стороне Российской Федерации», – подчеркивает Коваленко.

Правительство Малайзии не только регулярно призывало снять санкции с РФ, оспаривала доказательства ее вины, но и принимало на самом высоком уровне непосредственное участие в информационной компании по дезориентации следствия.

Например, в мае 2019 года, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что ракета сбившая авиалайнер, вполне могла быть изготовлена в Украине, а потому ему нужно больше доказательств причастности России к трагедии.

«Это заявление полностью соответствовало тому фейку, что пропагандистская кремлевская машина стала в тот период распространять через свои информационные площадки», – подчеркивает Коваленко.

Между тем, после подведения итогов объеденной следственной группой в мае 2018 года, по делу о катастрофе рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году на Донбассе, согласно которой пассажирский Boeing был сбит из ЗРК «Бук», расчетом из состава 53-й зенитной ракетной бригады, что размещена под Курском, все вопросы о виновниках трагедии, должны были отпасть сами собой.

«Но только не для правительства Малайзии!», – отмечает Коваленко

В июле 2019 году в свет вышел псевдо-документальный фильм голландского блоггера, о трагедии МН-17 сделавшего себе репутацию «ведущего независимого следователя о катастрофе рейса MH17 Malaysia Airlines (правда, финансируемого целиком и полностью из РФ) Макс ван дер Верффа.

«Интересно то, что у второго Оливера Стоуна, только без единого Оскара, в фильме рассказывается не о том, кто сбил МН-17, а как весь мир, от Украины и до США, фальсифицировали данные по трагедии, дабы обвинить в ней, ни в чем невиновную Россию!», – подчеркивает Коваленко

Этот фильм был снят при поддержке Малайзии и ряд высокопоставленных чиновников этой страны, в том числе из Министерства обороны, в голосину рассказывали о том, как коварные США фальсифицируют расследование!

«В августе 2019 глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал мировое сообщество дождаться результатов официального расследования и «не спешить с обвинениями» России за крушение Boeing MH17 на Донбассе, опираясь, в том числе и на информацию из этого псевдо-документального фильма», – отмечает Коваленко.

И вот, Любовь Величко, ссылаясь на Малазийские спецслужбы, которые, дословно: «За цими подіями уважно стежили члени Міжнародної слідчої групи, до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії», решает интегрировать в свое расследование Владимира Цемаха, который в 2019 году был ничем иным как российской ИПСО, очень схожей по исполнению с нынешним «Вагнергейтом».

То есть, мадмуазель Величко видимо ровным счетом не осознавая того факта, что спецслужбы Малайзии сотрудничают с Россией и сама Малайзия в деле МН-17 занимают полностью пророссийскую позицию, интегрирует в свое, так называемое расследование.

«ИПСО российских спецслужб «Цемах»? Вот серьезно?», – подчеркивает Коваленко

Знаете, во всей этой истории с расследованием «Вангергейта» авторства нашего украинского «Коца в юбке», я отчетливо просматриваю мотивы старого доброго анекдота, неоднократно обыгранного в кинематографе, о контактах с инопланетянами. А именно:

Доктор: И когда вы впервые вступили в контакт с пришельцем?

Девушка: В начале этого года. Он подошел ко мне на улице и сказал, что прилетел с Марса и хочет мне рассказать очень важный секрет.

Доктор: Что было потом?

Девушка: Мы регулярно контактировали у меня дома, а через 9 месяцев он исчез…

«Вот и с расследованием мадмуазель Величко ситуация та же, правда, несколько видоизмененная. Мадмуазель, который ровным счетом ничего не понимает в работе спецслужб, оперативной работе и проведении спецопераций…», – отмечает Коваленко.

«и даже более того, даже не в курсе тех информационно психологических операций, что проводились против Украины на протяжении этих 6 лет, выдает на-гора расследования сшитые белыми нитками из лоскутов российских фейков, опираясь на данные неких анонимных, но обязательно заслуживающих доверия источников из разведслужб и спецподразделений», – добавил он.

Самое обидное то, что в Украине, еще раз, 6-й год ведущей информационную войну против России, очень сложную и неравную, именно такие материалы как у мадмуазель Величко вызывают массовый восторг и поддержку.

В свою очередь, заявления официальных представителей СБУ, ГУР МО, СВРУ, как действующих кадровиков, так и отставников, за время своей службы проведших такие спецоперации, которые мадмуазель Величко даже и не снились, слова именно тех людей, которые 6 лет боронят нашу страну от того, чтобы мы не оказались очередным федеральным округом гибридного лепрозория – пустой звук.

«Ничто. Ноль. Фейк получает колоссальную поддержку масс, истинна – остается в тени», – подчеркивает Коваленко.

«Люди – в большинстве своем потребители информационного фаст-фуда и увы, именно это не помогает нам противостоять нашего гибридному врагу», – добавил он.

Всем кто логически и рационально мыслит, спасибо, остальные же просто существуют. Если завтра вы будете существовать под триколором в своем родном городе, знайте – это ваша заслуга, независимо уровня патриотизма.

«Ведь сейчас важно не то насколько вы любите свою страну, а то, насколько вы способны здраво мыслить», – подытожил Коваленко.