Безводный мир: оккупанты устроили крымчанам очередное снижение водопотребления

Кремль заботится о реке Днепр, воду которой так жаждет получит в оккупированный Россией Крым. И маховик пропаганды раскручен на полную.

Из Крыма звонят бывшие дончане, клянут на чем свет стоит россиян. По их словам, воды в городах практически нет, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Напомним, что о проблемах с водой в Крыму и предполагаемых трех этапах сокращения подачи воды населению Вольнодумец писал ранее», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Далее, в сообщении Telegram-канала, цитируется объявление оккупационных властей Крыма, сделанное еще в начале сентября.

«Согласно распоряжений местной власти 3 этап сокращения подачи воды «начнется с 7 сентября и предусматривает снижение водопотребления до 100 тыс кубов воды в сутки и будет осуществляться по часам: утром и вечером», – говорится в цитируемом сообщении.

Но на самом деле, местная власть немножко обманывает, так как в опубликованном графике указано, что «с 7 сентября вода будет подаваться только вечером, в основном с 17-18 часов и до 21-00.»

«Вот люди звонят и рассказывают, как это получать воду по графику утром и вечером. «После простоев системы из кранов течет коричневая или серо-мутная вязкая субстанция, которую трудно назвать водой», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Жители Симферополя жалуются, что «воду в кранах не видят по несколько дней. На верхние этажи вода вообще не доходит, даже когда ее дают по графику, так как не хватает давления. Вода есть только на нижних этажах».

«Российские оккупанты, якобы проявляя заботу о населении объявили, что «расставили по всему Симферополю бочки, в которые цистернами должны завозить воду», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Но люди жалуются, что «воду в них так и не залили». Во многих местах бочки стоят пустые и на них сами жители уже написали «воды нет». Из-за того, что вода в скважинах попросту закончилась, два дня назад «еще 29 населенных пунктов Крыма перешли на подвоз воды в водовозках».

«Местные СМИ сообщают также о проблемах с водой в Джанкойском и Красноперекопском районах, а также в г. Армянске, где «наблюдается засоление подземных вод и снижение уровня воды в артезианских скважинах», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Местные оккупационные власти говорят, что они готовятся к «худшему сценарию». А какой это худший, никто не знает. Выжить без воды никто не сможет.

Ну а удивляют жители Севастополя, которые такое впечатление, что проснулись: «Выборы закончились. Властям можно и правду сказать насчет воды в Севастополе. Может, пора вводить почасовую подачу воды? 1 час утром и 1 час вечером.»

Далее Telegram-канал приводит цитату жителей Крыма.

«Такого еще не было даже в суровые годы, давали все-таки по 2 часа и утром, и вечером. Да уж, 6 лет не чесаться, этим летом бравировать числом туристов. А мы тут даже не сможем воспользоваться уже и стиральной машинкой. Представляю, что будет», – говорится в цитируемом сообщении.

И все это – результаты агрессивной политики Кремля и его методов хозяйствования в Крыму. Кремль понимает, что так ситуация продолжаться не может.

«Но просить Украину дать воду в Крым Путин не может. Вот и приходится пропагандистским каналам разгонять всякие небылицы», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

«Так, российские СМИ, вдруг начали кричать, что Украина «бездумно и бесконтрольно использует воду Днепра и это может привести к экологической катастрофе в Херсонской области»!», – добавляет редакция Telegram-канала

В частности, россияне вдруг озаботились судьбой заповедника «Аскания-Нова».

«Они даже не знают, что делать: ну прямо хоть учения «Кавказ – 2020» не проводи, а войска направляй в Херсонскую область на спасение заповедника «Аскания-Нова»?!», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Но сразу же возникла другая беда, из-за которой Россия не спит: «заболачивание Днепра! Караул, спасайте Днепр!» – кричат российские пропагандисты.

«Откуда такая заинтересованность и забота об украинском Днепре?», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Ответ дают сами же кремлевские пропагандисты: «река Днепр заболачивается, так как Северокрымский канал перекрыт». Это тот самый, который раньше давал воду из Днепра в Крым. И причина заболачивания в том, что Украина не дает воду в Крым!».

«А какое ваше дело до того, где, что и у кого заболачивается? Лучше занимайтесь своими проблемами и следите, где у вас заболачивается», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Мы же не кричим, что за последние 7 лет у вас сильно заболачивается в головах, затуманивается сознание и обнуляется совесть», – добавляет редакция Telegram-канала.

А все это неизбежно ведет вас вместе с диктаторским режимом к краху.

«Вы же кричали «крымнаш», а крымчане: «Хоть камни с неба!». Вот по вере вашей вам и воздастся!», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.