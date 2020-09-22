Практика хаоса от ГРУ выполняется успешно

Российское ГРУ в 2020 году достигло значительных успехов в создании хаотизирующих общество, протестных проектов и контроля радикализирующих их процессов.

На протяжении всего своего существования ГРУ, как главный архитектор внешних операций СССР, а после и Российской Федерации использовало целый ряд комплексных мер и методов, по оказанию давления на правительства тех или иных стран, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«В свою очередь, в ХХ веке наименее эффективное направление для ГРУ было использование протестных настроений в своих интересах так, чтобы протест, в итоге не превратился в орудие против его же кураторов», – пишет военно-политический обозреватель.

Для сложно контролируемого народного недовольства, было непросто выработать строгий алгоритм действий, позволяющий координировать все процессы без досадных форс-мажоров.

«Но, в новом веке результативность российской силовой структуры на данном поприще значительно возросла», – отмечает Коваленко.

Еще в 2013 году российское ГРУ планировало интегрироваться в протестные настроения в Украине, причем не посредством печально известного «Антимайдана», а используя ресурс псевдо-патриотичных групп и деятелей, формировавшиеся еще задолго до событий Революции достоинства.

«Однако тогда проект пошел исключительно по форс-мажорному сценарию, равно как и захват Юго-Восточных регионов Украины ограничился лишь полуостровом Крым и частью Луганской и Донецкой областей», – подчеркивает Коваленко.

На протяжении этих 6 лет Россия продолжала совершенствовать методы по созданию протестных движений, управлению протестными явлениями и вывода их до уровня апогея событий.

«Самым ярким примером управления протестными настроениями до 2020 года стали митинги «Желтых жилетов», начавшиеся как стандартное выступление фермеров против повышения цен на топливо и переросшие в погромы с требованием ухода Эмманюэля Макрона с поста президента», – отмечает Коваленко.

Такая резкая смена риторики и характера протестов стала возможной благодаря инфильтрации в протестное движение «Желтых жилетов» радикальных групп от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, финансируемой из России.

«В рядах так называемых «Желтых жилетов» так же неоднократно были замечены французские наемники, воевавшие в составе террористического «ДНР», а на момент акций в Париже координировавшие действия толпы», – подчеркивает Коваленко.

Еще одним ярким примером создания народных волнений и контроля оных стал так называемый референдум о независимости Каталонии от Испании.

«Получивший тотальную поддержку в социальных сетях с российского сегмента интернет, референдум, а после и протесты, курировались через киберпространство оперативными группами из России», – отмечает Коваленко.

В 2017 году министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль заявила, что каталонские сепаратисты получали серьезную поддержку со стороны Российской Федерации.

«В частности Россия поддерживала референдум на информационном уровне, осуществляя масштабные рассылки, рекламные компании и наводнила социальные сети Twitter, Facebook и другие интернет-ресурсы ботами, поддерживающими псевдо-референдум», – подчеркивает Коваленко.

А в 2018 году Национальный криптологический центр CCN подчиняющийся Национальному центру разведки Испании и ответственный за защиту ресурсов государственных администраций от кибератак, опубликовал в официальном отчете факты российского вмешательства в каталонский кризис.

«В 2020-м российское ГРУ стало причастным стразу к трем протестным явлениям, разной степени сложности и масштабности», – отмечает Коваленко.

Фактически первым, который выстрелил в информационное пространство, но не являлся самым ранним по организации, стал протест BLM.

«Казалось бы, уму непостижимо, что Россия способна дестабилизировать социально-общественную обстановку в США, но – да, сейчас это так же реально, как в 2016-м Россия вмешалась в президентские выборы в Америке», – подчеркивает Коваленко.

В случае же с протестами BLM переросшими в масштабные погромы катализатором стала не только смерть Джорджа Флойда, но давно уже информационно подогревавшаяся российскими информационными ресурсами межрасовая рознь.

«И, как в любом протесте, за радикализацию отвечали соответствующие группы, в данном случае – «Антифа», организация распространившаяся по всему миру и спонсируемая из России», – отмечает Коваленко.

Более того, согласно отчету Министерства внутренней безопасности США ряд активистов ультралевого движения «Антифа» проходили боевую подготовку в Сирии, в курдских подразделениях: YPG, Подразделение Народной обороны; РПК, Рабочая партия Курдистана и Пешмерга и т.д.

«Фактически, тех организаций что зарождались, существуют и еще долго будут существовать при поддержке, финансовой, политической и физической (оружие, боеприпасы, лагеря для обучения) оказываемой Российской Федерацией», – подчеркивает Коваленко.

Фактически, Россия в протестах BLM не просто использовала информационный повод для дестабилизации США посредством информационных технологий, но уже напрямую использовала потенциал боевиков аффилированных ГРУ внутри штатов.

«Второй значительный протестный проект в этом году, организованный ГРУ, стад Хабаровский протест. Явление, которое приобрело статус неприкасаемого для правоохранительных органов», – отмечает Коваленко.

«Где еще в России вы бы могли наблюдать явление, когда на улицы выходят десятки тысяч местных жителей, оскорбляющих Путина и при этом не оказывающихся упакованными шпротинами в автозаках?», – уточнил он

После завершения голосования по изменениям в Конституцию РФ в силовых ведомствах и на правительственном уровне сразу же начались зачистки старой команды новой.

«Одним из первых же попавших под чистку оказался губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, ставший самой скандальной жертвой межведомственного противостояния», – подчеркивает Коваленко.

В свою очередь, силовой сектор, патронирующий Хабаровскому краю, МО РФ, задействовал все ресурсы, чтобы этот дальневосточный регион не перешел под полное и необратимое управление ФСБ.

«Именно с этой целью в Хабаровске был раскручен маховик протеста, абсолютно и полностью контролируемого ГРУ», – отмечает Коваленко.

Начиная от информационной поддержки протеста, от СМИ и до социальных сетей, создающих информационные поводы в режиме сарафанного радио и заканчивая контролем силовых акций сторонних организаций прямиком из центра, протест в Хабаровске стал первым, на все 100% контролируемым «русским бунтом» без форс-мажоров.

«Хотя…», – уточняет Коваленко.

«Хотя, один форс-мажор намечался, когда ФСБ стало интегрировать в Хабаровский протест Алексея Навального, прекрасно осознавая, чей этот проект», – добавил он.

В результате, не успев инфильтрация Навального начаться, она тут же была пресечена ГРУ крайне жестким способом.

«И в завершении, конечно же, речь пойдет о беларуском протесте, работа над которым началась еще в 2019 году, когда патронат над операциями в Беларуси был передан от ФСБ к ГРУ», – подчеркивает Коваленко.

До 2019 года баларуским плацдармом курировала ФСБ, однако провалы на данном поприще этой структуры вынудили Кремль спешно менять кураторов.

«Напомню, что в течение 2019 года между Беларусью и Россией громыхал один шпионский скандал за другим», – отмечает Коваленко.

Так, весной 2019 года в Беларуси был арестован бывший начальника охраны Лукашенко, задержан ряд высокопоставленных силовиков и параллельно выслан (официально – отозван) из Беларуси посол РФ Михаил Бабич.

«Тот самый Михаил Бабич, который изначально должен был работать в Киеве, а сейчас курирует донбасское направление ФСБ», – подчеркивает Коваленко.

К слову сказать, в Беларуси к Бабичу был придан военный атташе Кирилл Колючкин, профессиональные навыки которого выстроены на фундаменте организации государственных переворотов.

«В начале октября 2019 стало известно о том, что из Беларуси был выслан военный атташе Российской Федерации Роман Спиридонов, подозреваемый в проведении шпионской деятельности, который ранее с такой же формулировкой был выслан из Франции», – отмечает Коваленко.

Тогда же в Минске было проведено задержание и допрос гражданки России Анны Богачевой, сотрудницы «фабрики троллей» повара Путина – Евгения Пригожина.

«Именно она была одним из связующих звеньев в курировании Пригожиным русских националистов, в частности организации «Русский образ», – подчеркивает Коваленко.

«Так же, Анна Богачева как сотрудница «Агентства интернет-исследований», находится в санкционном списке США», – добавил он.

На тот момент, когда беларуский КГБ еще работал полноценно, российские шпиона и агенты влияния раскрывались в режиме 24/7.

Однако, вековая мудрость «предупрежден, значит, защищен» не помогла Беларуси и ГРУ успешно отработало по двум направлениям.

«Первое – это формирование целостной оппозиции, частично переданной ГРУ по наследству от ФСБ, а второе – подготовка протестных групп радикализации, к которым зачастую относятся представители футбольных клубов, спортивных секций и преступных групп», – отмечает Коваленко.

При этом во втором явлении нет ничего удивительно, ведь практически по всем странам ЕС под патронатом ГРУ находятся такие группы «активных молодых» людей, которые осознанно или неосознанно используют в своих интересах координаторы.

«Например, несколько лет назад немецкое издание «Bild» публиковало на своих страницах выдержки из книги «Тайная война Путина», авторства Бориса Райтшустера, немецкого журналиста признанного эксперта на вопросах влияния России в Германии и Европе в целом», – подчеркивает Коваленко.

В указанных публикациях говорилось о том, что элитные боевые спецподразделения Кремля, уже давно размещены в странах ЕС и готовы в любой момент выполнять распоряжения Москвы.

«Борис Райтшустер, исследовавший особо внимательно тему бойцовских клубов в Европе, отмечал, что подавляющее большинство членов российской сети «Система» будучи просто обычными энтузиастами, активно используются разведслужбами России для вербовки агентов из наиболее радикальной прослойки», – отмечает Коваленко.

«По его оценкам, под контролем спецслужб РФ в Германии имеется от 250 до 300 боевиков.», – добавил он

Что же до оппозиции, то сформировавшиеся буквально на ходу ее лидеры, во всех отношениях, от финансирования, осуществлявшегося через финансовые учреждения Газпрома, до медийной поддержки – ресурсы Алишера Усманова и информационные площадки ГРУ, она была полностью подконтрольно российской силовой структуре.

«И все же, форс-мажор в слаженном плане ГРУ по беларуским протестам имел место быть», – подчеркивает Коваленко.

Согласно планам Гризодубовой (штаб квартира ГРУ в Москве) возникшие из-за несогласия с результатами выборов в Беларуси, что было неизбежно, протесты должны были перерасти в погромы с кровопролитием.

«Кровопролитие должна была обеспечить диверсионная группы т.н. ЧВК «Вагнер» которую забросили накануне в РБ», – отмечает Коваленко.

Большое количество жертв и погибших, количество которых должно было идти на десятки и более, дало бы Москве некое «моральное» право, чтобы ввести в Беларусь войска, для предотвращения дальнейшего кровопролития и дестабилизации союзной республики «агентами Запада».

«Таким образом, до конца августа должен был завершиться аншлюс Беларуси», – подчеркивает Коваленко.

Однако арест российских диверсантов 29 июля полностью переиграл этот сценарий и начавшиеся 9 августа протесты, по заранее заготовленному плану, не захлебнулись в крови и трупах, поскольку тех, кто должен был обеспечить массовое убийство протестующих и правоохранителей – в толпе не было.

«Были футбольные фанаты, хулиганы и «борцухи», которых координировали и направляли, но не было убийц готовых убивать, хладнокровно и много», – отмечает Коваленко.

В принципе, ГРУ не оставляло бы труда доставить в РБ еще одну боевую группу, но официальный Минск очень быстро отреагировал на те протесты, что прокатились по столице и пошел на диалог с Кремлем.

«В результате, силовой сценарий поглощения Беларуси был отложен, но не аннулирован, а саму Беларусь поставили на ждущий режим, полностью инфильтрировав в нее Хабаровский сценарий протеста, очень похожий на венесуэльский вариант», – подчеркивает Коваленко.

Регулярные многотысячные митинги, не добивающиеся, какой либо цели, бесхребетная оппозиция и страна, скатывающаяся в экономический коллапс, вынужденная, рано или поздно, войти в полную финансовую зависимость от России.

«Нынешний год еще не завершен и неизвестно, каков будет финал тех протестов, что запущены ГРУ и какие новые акции хаотизации по плану у Гризодубовой», – отмечает Коваленко.

Но очевидно то, что за эти 6 лет российские силовики значительно преуспели в создании эффективного протестного фактора, позволяющего дестабилизировать страны в своих интересах, вне зависимости от степени удаленности этих стран от самой РФ.

«И на сегодняшний день «контролируемый протест» ГРУ становится не менее серьезной гибридной проблемой для всего мира, нежели все те угрозы, которые из себя Россия представляла и ранее для цивилизованного сообщества и общемировых ценностей», – подытожил Коваленко.