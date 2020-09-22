Экологическая катастрофа в «ЛДНР»: Кремль опять валит со своей головы на здоровую

Кремлевские пропагандисты перекладывают ответственность за экологическую катастрофу в ОРДЛО на украинскую власть. Они делают это умело и ненавязчиво.

Уже было много публикаций высококвалифицированных специалистов в области экологии, которые однозначно заявили, что методы хозяйствования «русского мира» на Донбассе привели к необратимым последствиям, грозящим экологической катастрофой региону на длительное время, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Но кремлевские пропагандисты не унимаются и делают все, чтобы переложить ответственность за это на украинскую власть, которой там нет уже 7-й год», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Надо отдать должное, кремлевские пропагандисты делают это умело и не навязчиво. Вам остается только проглотить.

«Всем известно, что с июня 2014 года в ОРДЛО не соблюдаются никакие экологические нормы, так как захват чужих территорий важнее всего», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Фото опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Фото опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Фото опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Пред 1 из 3 След

С момента оккупации российскими войсками Донбасса, многие шахты затоплены и брошены.

«В ОРДЛО около 400 различных водонакопителей и шламоотстойников (в основном на шахтах и обогатительных фабриках), которые давно переполнены и не должны эксплуатироваться», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Если их срочно не очистить, то загрязненная сероводородными солями, серой и другими тяжелыми металлами вода попадет в почву и реки. Часть испарится, что может привести к кислотным дождям, уничтожающим посевы.

«Вместе с грунтовыми водами вредные соли и соединения могут попасть в Азовское море», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Но под угрозой не только ОРДЛО. В силу горно-геологических особенностей Донбасса, часть грунтовых вод затопленных шахт, неизбежно начнет затапливать приграничную территорию Ростовской области, хотя такую возможность россияне пытаются отрицать.

«Еще в 2015 году во время Парижской конференции по климату Украина заявила, что «Донбасс стал полигоном для российских и пророссийских войск. Их преступные действия привели к отравлению питьевой воды, почвы, флоры и фауны…», – отмечают в сообщении Telegram-канала

«Земля и атмосфера сильно загрязнены из-за взрывов и повреждений химических и других промышленных заводов», – добавляет редакция Telegram-канала.

Так вот сейчас россияне, якобы исследовав экологические проблемы Донбасса, пытаются переложить вину на украинскую власть.

«Так, в своей статье РИА Новости, Антон Скрипунов пишет, «Несмотря на затянувшиеся боевые действия, жизнь в Донбассе идет своим чередом», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Как и до 2014 года, многие сейчас работают в шахтах. (Вранье. Количество работающих шахтеров с 2014 года сократилось почти в 6 раз).

«Добыча из-за войны не прекратилась». (Вранье. В 2014 году на захваченных территориях было около 50 работающих шахт, сейчас – 10-12, работающих в основном одной лавой, 6 из них подлежат закрытию в 2021 году)», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

«Платят не особо много, правда». (Платят мало и не регулярно. Задолженность по зарплате шахтерам от 3 до 6 месяцев)», – добавляет редакция Telegram-канала.

Далее приводится еще ряд лживых утверждений российской пропаганды, свидетельствующих о использовании любых тем, лишь бы очернить Украину. Но вранье в сообщениях легко вскрываеться.

«Спрос на шахтеров… растет». (Вранье. Работы нет. Шахтеры ОРДЛО вахтовым методом ездят на работу в Ростовскую область)», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала

«… с 2015 года угледобыча ежегодно увеличивается примерно на 20 процентов. Что-то потребляют сами, что-то идет на экспорт – прежде всего на Украину и в Россию». (Вранье. Добыча в сравнении с 2014 годом упала в 3,9 раза», – добавляет в сообщении Telegram-канала.

Telegram-канал «Вольнодумец» особо отмечает, что весь экспорт угля из ОРДЛО осуществляется за счет резкого роста числа нелегальных копанок. Весь уголь с оккупированного Донбасса нелегально продают в Россию.

«И поддерживается за счет нелегальных копанок. Вывоз угля в Украину закрыт. России дорогой и содержащий высокий процент серы уголь не нужен. Его нелегально продают частникам в Ростовскую область и местному населению для отопления)», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Основная ложь заключается в том, что катастрофические проблемы у региона начались именно с началом российской агрессии. Выход региона из под контроля украинских властей обернулся форменной экологической катастрофой.

«Экологическая угроза региону возникла вовсе не с началом конфликта». (Вранье. Именно с захватом российскими войсками украинской территории, в ОРДЛО перестали откачивать из шахт воду. Не стали поддерживать выработки», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Варварским способом стали из остановленных шахт вырывать арки, стойки и другой крепежный металл. Это привело к проседанию почвы, трещинам в домах, подъему грунтовых и шахтных вод в подвалы домов)», – добавляет редакция Telegram-канала.

Но российские пропагандисты нашли другую причину, якобы полностью оправдывающую оккупантов.

«Проблему усугубляет то, что в этом регионе до Второй мировой и во время нее было очень много шахт. … потеряны документы и планы горных работ», – цитирует пропагандистов в Telegram-канал.

«… из-за них проседает почва, впадины заполняет вода, в которую проникает накопившаяся в результате добычи угля сера. …шахтная вода смешивается с грунтовыми водами и попадает в реки», – добавляет редакция Telegram-канала еще одну цитату.

Далее приводятся образчики российской пропаганды, которые отсылают читателей к «золотым советским временам». Стоит обратить внимание на эти пропагандистские перлы.

«Но если в советское время за этим следили, то в 90-е наступила анархия. Более того, около четверти действовавших к 1991 году шахт власти независимой Украины распорядились законсервировать», – приводят еще одну цитату в сообщении Telegram-канала.

«А сделали это самым дешевым и небезопасным способом: залили водой… оборудование растащили», – цитируют в сообщении Telegram-канала.

Однако, очень ловко придумали, что виноваты все, кроме СССР и России. Прям универсальное оправдание.

«Вот при Советском союзе все было хорошо. А виновата 2-я мировая война и украинские власти. А вот война России против Украины ни при чем. Ведь в ОРДЛО конфликт и россиян там нет!», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Особо российская пропаганда подчеркивает, что основные проблемы именно в 2014/, правда не уточняют, что к тому моменту это территория была уже оккупирована Россией.

«С 2014-го ситуация ухудшилась. К закрытым ранее шахтам добавились новые. Немалую часть из них даже не консервировали. Просто вынесли все оборудование». (Да, так и было. Только автор не говорит, кто это делал. А с 2014 года там уже хозяйничал русский мир и все оборудование из заводов, фабрик и шахт вывозилось в Россию!)», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

«Кроме того, в последние шесть лет (2014-2020) в регионе появилось множество копанок – нелегальных штолен. … их тоже бросают, даже не законсервировав. Из незакупоренного «устья» тоннеля на поверхность сочатся сера и метан, которые убивают все живое в округе», – цитируют еще один образчик пропаганды в сообщении Telegram-канала.

«Абсолютно правильно. Только, кто это сделал и кто несет ответственность автор умалчивает? А копанки действуют в «ЛДНР» под прикрытием российских оккупантов!», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Не обошла пропаганда и утверждения украинских политиков об экологическом терроризме на Донбассе.

«Украинские политики неоднократно заявляли об «экологическом терроризме», который якобы развязывают ополченцы с подачи Кремля. В «ДНР» и «ЛНР» это опровергают, возлагая ответственность на Киев». (Ну як завжди: … – винувата невістка!», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Ну а в конце становится понятно, для чего все это написал автор. «Об экологической угрозе Донбассу в последнее время все чаще говорят в политическом контексте.

«… В октябре ожидаются региональные выборы, к которым «президент-миротворец» и его партия «Слуга народа» подходят с довольно низкими рейтингами», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Отсюда и разговоры про экологическую катастрофу – нужно отвлечь население от других проблем. Хотя саму угрозу Донбассу глупо отрицать. Но она возникла не сейчас и не пять лет назад, а намного-намного раньше», – это автор уже ссылается на слова «украинского» политолога Ростислав Ищенко», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

Но Ростислава Ищенко с 2014 года сидит безвылазно на пропагандистских каналах Кремля, поливает Украину грязью, за что и кормится из рук ФСБ. Так что, это для вас он украинец, а по сути – предатель, работающий на Россию.

«Кроме того, из-за бесконтрольного использования вод Днепра (если честно не пойму, какого бесконтрольного? Без участия России?) под угрозой исчезновения уникальный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области. Там тоже велика вероятность катастрофы», – цитируют в сообщении Telegram-канала высказывание Ищенко.

Читателям не нужно даже очень напрягаться, чтобы понять, что не иначе как «российским войскам нужно войти в Херсонскую область для ее спасения от экологической катастрофы. Ну а заодно и решить вопрос подачи воды в Крым.

«Откуда? Не из Днепра ли, чтобы подача бы контролируемая?!», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Далее следует еще одна цитата пророссийского «эксперта».

«Однако реального решения экологических проблем, считает Ищенко, в ближайшее время не предвидится. Для этого нужна воля Киева и, самое главное, скорейшее окончание войны на юго-востоке Украины», – приводится еще одна цитата в сообщении Telegram-канала.

Т.е., все предыдущие слова были написаны только для того, чтобы в конце предложить: украинцы, соглашайтесь на мир на условиях Путина и все будет хорошо.

Это ничего, что вы потеряете свою независимость, так как РФ нужна вся Украина.

«За то экологические проблемы испарятся сами по себе!», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Только стоп!», – уточняют в сообщении Telegram-канала

Напрашивается еще один вопрос: А кто будет платить за уничтоженную экономику, дома, инфраструктуру, вывезенные в Россию более 20 промышленных предприятий, кто разминирует, решит экологические проблемы и восстановит Донбасс?

«Ответ россиян очевиден: «решайте сами, у вас там конфликт, а России там не было»!», – резюмируют в сообщении Telegram-канала