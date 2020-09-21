Кремль требует с Пушилина деньги за газ для «ДНР»

Россия требует у оккупационных властей «ЛДНР» деньги за поставки газа в ОРДЛО. Похоже Пушилин придется возвращать все украденные средства.

Представители Донецкого горсовета рассказывают о большой озабоченности в настоящее время «главы «ДНР» Дениса Пушилина и так называемого» главы правительства «ДНР» Владимира Пашкова, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Нет, выборы их не очень интересуют. Во-первых, этим есть кому заниматься. Во-вторых, будут ли выборы, никто не знает, так как Москва то требует активизировать, то кричит «не спешите!», – говорится в сообщении Telegram-канала

Проблема у главарей непризнанных республик в долгах. И долг не простой, а за газ, который Россия поставила в «ЛДНР». Знающие о ситуации люди утверждают, что Россия потребовала от «ДНР» вернуть долг за поставленный газ с 2016 года и по настоящее время.

Фото опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Фото опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Пред 1 из 2 След

«При этом, в верхушке «ДНР» говорят, «хорошо, что до 2016 года за все (вода, электроэнергия и газ) оплатил Р.Ахметов. Так ли это, мы не знаем, но такие разговоры идут», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

В «ДНР» все думали, что «халява» в виде бесплатных поставок газа, электроэнергии, продуктов питания, вооружения и прочего будет бесконечной.

«Ну, браты же, свои, скрепные. Были на содержании у России. Кричали Путин – приди! Все было хорошо. Но теперь оказывается, надо за все платить», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Видать мифические резервные, стабилизационные, золотовалютные и иные фонды РФ испарились?», – добавляет редакция Telegram-канала

Пока РФ требует деньги только за поставленный газ. Но обсуждая ситуацию, денеэровские чиновники не исключают, что пройдет время и Россия может потребовать выплатить все деньги, которые перечислялись на содержание инфраструктуры «ДНР».

«На так называемую социальную помощь пенсионерам, т.е. пенсии, за поставки продуктов и медикаментов в гумманитарных конвоях? Да за все могут потребовать», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

«Только денеэровские чиновники ломают голову над другим вопросом: если Россия собирается принять в свой состав «ЛДНР», о чем постоянно и уверенно говорит Пушилин, то зачем ей требовать долги за газ?», – добавляет редакция Telegram-канала.

Ведь все знают, что «ЛДНР» полностью финансируется и содержится за счет РФ. Россия что, требует долг у себя самой?

«Схемы воровства оккупационными властями при транзакциях из РФ в «ДНР»– это понятно, но властям России это не надо? Тогда, что за этим стоит?», – отмечают в сообщении Telegram-канала

«Если Россия требует долг у скрепной «ДНР», то может она не уверена, что русскомировская «ДНР» просуществует еще какое-то время в таком виде? И с кого тогда спрашивать деньги? С Украины?», – уточняют в сообщении Telegram-канала

Так украинцы могут же ответить словами Путина: «нас там не было». Более того, украинцы могут предъявить список всего вывезенного россиянами и уничтоженного российскими войсками к возмещению. При чем, при любом правительстве. Народ этого не простит.

«Короче, головы у руководителей «ДНР» пухнут больше не от того, где деньги взять, а от того, что будет с ними и что вообще делать? Может все-таки стоит сыграть в лотерею «сдай друга и не покупай билет в Гаагу?», – подытожил в сообщении Telegram-канала.