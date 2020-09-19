Путин в любом случае отвечает за отравление Навального

Не важно, отдавал ли Путин в каждом случае прямой приказ или нет; он создал систему, которая делает такие преступления возможными.

Немецкие, французские и шведские медицинские эксперты единодушны, пишет на страницах «Project Syndicate» декан факультета «Международные отношения» университета New School в Нью-Йорке, старший научный сотрудник Института мировой политики, руководитель проекта «Россия» Нина Хрущева: Алексей Навальный, наиболее известный оппонент президента России Владимира Путина и основатель Фонда борьбы с коррупцией, был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».

«Навальный выжил. Отношения России с Германией – наверное, нет, и это, возможно, не так уж и плохо», – пишет эксперт.

Подчеркнув важность выбора «четкой позиции», канцлер Германии Ангела Меркель объявила Навального «жертвой преступления, совершенного с целью заставить его замолчать».

«По ее мнению, этот случай вызывает «очень серьезные вопросы», на которые «лишь правительство России» может (и должно) дать ответ. «Мир, – заявила она, – будет ждать этот ответ», – отмечает Хрущева.

Меркель призвала российские власти начать независимое и прозрачное расследование отравления Навального. Евросоюз и Великобритания тоже выступили с таким призывом. Если в ходе расследования выяснится, что виновником является российское государство, тогда, по мнению Еврокомиссии, могут быть введены новые санкции.

«Ведь, согласно правилам Организации по запрещению химического оружия, такое отравление квалифицируется как применение запрещенного оружия», – подчеркивает Хрущева.

Это уже не первый раз, когда российские власти обвиняют в применении «Новичка» против предполагаемых врагов Путина. В 2018 году бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены на территории Великобритании. Оба выжили и сейчас скрываются.

«Кремль яростно отрицает свою причастность к этим случаям. По поводу отравления Навального представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что нет «никакого повода для обвинения российского государства» в какой-либо причастности», – отмечает Хрущева.

Сергей Нарышкин, руководитель российской Службы внешней разведки, пошел еще дальше, заявив, что отравление могли организовать западные разведывательные агентства, чтобы дискредитировать Россию.

«Хотя рассуждения Нарышкина неубедительны, в одном он прав: атака на Навального принесла России больше вреда, чем пользы», – подчеркивает Хрущева.

Решение отравить известного политического оппонента прямо накануне местных выборов, причем созданным еще в советское время нервнопаралитическим веществом, противоречит политической логике.

И время, выбранное для этого преступления, выглядит особенно странным на фоне охвативших соседнюю Беларусь протестов против фальсификаций на президентских выборах, состоявшихся там в августе.

«Кроме того, изначальная реакция Кремля на отравление Навального была крайне противоречивой. Разве не должны были власти придумать более убедительную версию прикрытия, прежде чем отдавать такой приказ?», – отмечает Хрущева

Если же, как утверждают немцы, за этим преступлением действительно стоит российское государство, тогда весь этот заговор выглядит потрясающим провалом.

«Путина уже давно изображают своеобразным Дартом Вейдером мировой политики: он вмешивается в американские выборы, организовывает протесты во Франции, подталкивает вперед Брекзит и поддерживает диктаторов, подобных Башару Асаду в Сирии», – подчеркивает Хрущева.

Это бывший сотрудник КГБ, и он сообразителен, хитер и действует стратегически.

«Почему же он не сумел сделать так, чтобы Скрипали и Навальный были убиты? И почему Россия согласилась отдать Навального Германии, где «Новичок» могли быстро обнаружить?», – отмечает Хрущева

Сегодня Путин столкнулся с международным возмущением и угрозой санкций, включая потенциальную отмену реализации прибыльных международных проектов, например, проекта газопровода в Германию «Северный поток-2».

«Едва ли отравление Навального стоило всего этого», – подчеркивает Хрущева.

Но если идея, что Путин напрямую приказал совершить это преступление, выглядит сомнительной, то утверждения, будто ее организовали западные разведчики, выглядят еще более сомнительными.

«В отличие от российских коллег, немецких или шведских ученых вряд ли можно заставить притвориться, будто они нашли «Новичок» в теле Навального», – отмечает Хрущева.

Более вероятное объяснение связано с российской политической системой, которой управляют силовики – путинские политические союзники, чья власть опирается на аппарат безопасности.

«Кто-то из функционеров этой системы мог решить, что Путин хотел бы заткнуть рот Навальному накануне местных выборов; другие же могли быть объектом его антикоррупционных расследований», – подчеркивает Хрущева.

В России любые товары и услуги, в том числе боевые нервнопаралитические вещества, продаются на черном рынке. А своим положением силовики обязаны лояльности, а не компетентности.

«Кто-то из них мог сделать глупый расчет, что отравление Навального – это хорошая идея. И достаточно лишь пары человек, чтобы реализовать эту идею», – отмечает Хрущева.

Другие отравления, например, в 2015-м и 2017 году Владимира Кара-Мурзы, журналиста и координатора организации Михаила Ходорковского «Открытая Россия», а в 2018 году Петра Верзилова, издателя «Медиазоны», новостного сайта, информирующего о нарушениях в российской правоохранительной системе, возможно, имеют такое же объяснение.

«Это может быть верно и в случае со смертельным отравлением в 2006 году Александра Литвиненко, бывшего офицера КГБ, который часто выступал с критикой российских спецслужб», – подчеркивает Хрущева.

Как и отравление Навального, подобные атаки часто оказывались контрпродуктивными. В 2004 году Анна Политковская, журналист из либеральной «Новой газеты», отравилась токсинами на борту самолета, летевшего из Москвы в Беслан.

«Она выжила, но два года спустя ее застрелили в лифте собственного дома. Как заметил тогда Путин, ее «смерть нанесла имиджу России больше вреда, чем ее статьи», – отмечает Хрущева.

Все это не означает, что Кремль не несет вины за эти преступления. Не важно, отдавал ли Путин в каждом случае прямой приказ или нет; он создал систему, которая делает их возможными.

«Эта система неэффективна, неподотчетна и подвержена дестабилизации со стороны неконтролируемых одиночек», – подчеркивает Хрущева.

Смерть Навального могла выглядеть как нечто, чего хочет хозяин Кремля, а удовлетворение желаний хозяина – это конечная цель силовиков. В нестабильной системе, в центре которой находится Путин, у силовиков имеется мало легитимных вариантов установления стабильности.

«И даже если их попытки свести личные или политические счеты оборачиваются провалом, они не будут за это наказаны. Ведь они всегда могут заявить, что старались защитить интересы президента», – отмечает Хрущева.

Те, кто сейчас обвиняет Кремль в отравлении Навального, вряд ли найдут какие-либо реальные доказательства.

«Но это и неважно – в конечном итоге вина все равно лежит на Кремле», – подчеркивает Хрущева.

Запад должен быть последователен и един, требуя от него ответа, даже если это означает, что придется вводить санкции или предпринимать другие меры, которые противоречат его собственным экономическим интересам.

«Путин создал систему, в которой он является центром. И поэтому в России именно на этом центре лежит вся ответственность – или вина», – подытожил Хрущева.