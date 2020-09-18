Отравление Навального: неудача дилетантов из ГРУ?

После непродолжительной паузы информационные ресурсы ФСБ начинают ответную игру против ГРУ, в деле об отравлении Алексея Навального.

Вся нынешняя история с отравлением Алексея Навального представляет собой не столько напоминание Западу о том, что Россия это страна где отсутствуют элементарные понятия о демократии и свободе, сколько демонстрацию того, насколько обострилось межведомственное противостояние российских силовых структур и насколько одна из этих структур «пасет задних», пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Но, обо всем по порядку!», – пишет военно-политический обозреватель.

В то время как автор пытался написать текст материала, посвященного реанимации дела по отравлению болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, российские СМИ уже судорожно ретранслировали новость о том, что отравление Алексея Навального могло произойти прямо в его номере в гостинице в Томске, куда подбросили бутылки с минеральной водой, содержащие яд «Новичок».

«Соратники и адвокат российского оппозиционера упаковывали все вещи Навального, что находились в тот день в комнате и, среди них была вышеупомянутая пластиковая бутылка из-под воды. Якобы именно на ней и были обнаружены следы отравляющего вещества», – отмечает Коваленко.

В Instagram Навального было опубликовано видео осмотра номера и хочется отметить высокий профессионализм съемочной группы и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, которые в перчатках, слаженно, быстро и четко, на самом высоком уровне криминалистики, зафиксировали весь процесс, описали и упаковывали все, что там нашли.

«Прямо таки на язык просится произнести не съемочная группа и сотрудники ФБК, а ФСБ…», – подчеркивает Коваленко.

«А теперь самое интересное», – добавил он.

В то время как ряд СМИ, которые в России считаются либеральными, буквально разрываются от регулярности упоминания «пластиковой бутылки Навального» в новостных лентах, как доказательства отравления оппозиционера, другая категория российских СМИ всячески критикует эту версию и старается максимально нивелировать доказательную базу.

«Как нетрудно догадаться, первая категория СМИ представляет собой пул аффилированных ФСБ площадок, а вторая – ГРУ», – отмечает Коваленко.

«Я очень часто в своих материалах делаю акцент на том, что в России нет независимых и непредвзятых СМИ», – уточнил он.

Еще с середины 90-х, после легкого ветерка свободы после распада СССР, когда в России и вправду имела место быть независимая журналистика и, соответственно, независимые СМИ, начались серьезные изменения.

«Именно с середины 90-х, особенно после первой Чеченской войны государство и силовые структуры стали подминать под себя информационные площадки и журналистов», – подчеркивает Коваленко.

Именно тогда и сформировались две совершенно разные стратегии формирования информационной обоймы у ФСБ и ГРУ.

«В то время как ФСБ делала ставку на псевдо-либеральные, демократические и якобы прозападные СМИ и журналистов, ГРУ отдавало предпочтение пулу ура-патриотических, про-властных площадок», – отмечает Коваленко.

По сути, десятилетиями именно такое двоевластие силовиков наблюдалось абсолютно во всем. В том числе и в деле Алексея Навального, оппозиционера являющегося стабильным и эффективным проектом ФСБ, которого бесцеремонно и дерзко попыталось убрать ГРУ.

«Но, как это уже давно повелось за ГРУ – весьма халтурно, да еще наследили так, что мало не покажется», – подчеркивает Коваленко.

И вот, казалось бы, Алексей выжил (во многом благодаря реакции ФСБ), информационная машина ФСБ сейчас капитально работает против ГРУ, доказательств против силовиков больше чем достаточно для новой санкционной волны.

«А я уже жду не дождусь очередного расследования «The Insider» по отравителям Навального, но все же…», – отмечает Коваленко

Но все же в этой разыгровке есть весьма существенный подводный камень. Да, отравление Алексея Навального это дело рук ГРУ, на что указывает множество фактов, одним из наиболее неоспоримым из которых является использование более опасной модификации яда «Новичок», доступного лишь военной разведке РФ.

«Да, ГРУ устраняло Алексея Навального не только с целью предотвратить инфильтрацию оппозиционера в Хабаровский протест, являющийся детищем Гризодубовой, но и для нанесения удара по ФСБ через ее наиболее ценный актив», – подчеркивает Коваленко.

И проблема в том, что ФСБ на самом деле не может полноценно и полномасштабно ответить своим оппонентам. Ведь каждый неосторожный слив будет вредить не только ГРУ, но и интересам Лубянки как в России, так и за ее пределами, параллельно продолжая дискредитировать и без того дискредитированного в глазах цивилизованного сообщества Владимира Путина.

«Между тем, с учетом тех ресурсов, которые были задействованы в последние дни очевидно – ФСБ начинает делать ставку именно на западный рычаг давления на ГРУ», – отмечает Коваленко.

Ведь на Западе так любят слезные истории либерального слога, о герое, выступившем в одиночку против тоталитарной системы, сбитого с ног, но выжившего и поднявшегося для продолжения сопротивления режиму.

«За такое и Нобелевскую премию мира дать могут и фильм снять с Уиллом Смитом в главной роли, ну и в Белый дом на аудиенцию к следующему президенту США пригласят», – подчеркивает Коваленко.

А потому, ГРУ, казалось бы, продумав устранение Алексея Навального до мелочей, практически каждую мелочь запороло. И не просто запороло, но и предоставило своим конкурентам предостаточно материала для получения не просто козырной карты в лице сакрального мученика Навального, а самого настоящего Joker.

«А все от того, что в ГРУ уже давно не берут ювелиров, а одних дровосеков, ломающих дрова в режиме нон-стоп, на что глядеть одно загляденье!», – подытожил Коваленко.