В «ЛДНР» наступила пора выбивания долгов

Разрушенный во время боевых действий дома на Донбассе.

«Экономическое чудо» которое принесет в Украину «русский мир» очень хорошо можно проиллюстрировать на примере бедственного положения в «ДНР».

Спустя 6 лет оккупации ОРДЛО российскими войсками и разграбления ими самого мощного экономического региона Украины, разруха стала видна любому человеку, посещавшему Донбасс, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Перечислять злодеяния оккупантов на Донбассе и их пособников не наша задача. Пусть это делают соответствующие службы», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Фото опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Фото опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Фото опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Фото опубликованные Telegram-каналом «Вольнодумец». Пред 1 из 4 След

«Мы же очень кратко приведем только свежие факты, что делает так называемая «местная власть «ДНР»» и что там происходит», – добавляет редакция Telegram-канала.

1. Начали резать на металлолом Донецкий металлургический завод. Верхушка «ДНР» отнекивается, что это не так.

«Но рабочие, занятие на порезке цехов, утвердительно кивают. Хочется спросить, это вы режете от хорошей и сытной жизни? Это вас укропы вынудили?», – отмечают в сообщении Telegram-канала

2. На 4-х более-менее работающих шахтах Макеевки задолженность по зарплате составляет в большинстве случаев 6 месяцев!

«Денег на содержание шахт, зарплату и оборудование нет. России этот уголь не нужен. Серьезное достижение республики! В этом тоже Украина виновата?», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала

А ранее Украина систематически дотировала убыточную отрасль и если что-то не так, шахтеры сразу бастовали и стучали касками перед Кабмином.

«А где сейчас передовой отряд рабочих Донбасса? Страшно стало из-за «человека с ружьем», которого звали из России?», – отмечают в сообщении Telegram-канала

3. Обогатительные фабрики стоят. Пару раз в неделю, в основном по ночам, как воры, руководители заставляют рабочих выйти поработать.

«По словам рабочих, все эти работы проводятся «на карман руководству», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Работники фабрик, которые уже 4 месяца не получают зарплату, вынуждены соглашаться, так как «директор что-то отстегнет. Хоть на питание будет.

«Учитывая гневное письмо Пушилина украинской власти, хочу спросить: фабрики остановил и не платит зарплату тоже Зеленский?», – отмечают в сообщении Telegram-канала

4. Поскольку денег нет и Россия не обещает давать деньги, власти «ДНР» дали указание: всем местным органам оказывать содействие ЖЕКам в вопросе взыскания задолженности за коммунальные услуги начиная с 2014 года.

«Поэтому идет активная компания по выбиванию долгов», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Ее особенность заключается в том, что по негласному указанию, квартиры и дома злостных неплательщиков, после устных и письменных уведомлений, могут вскрывать в составе комиссий (почти что «тройки» 37 года).

«Комиссия может изымать ценные вещи, бытовую и компьютерную технику, мебель, находящиеся там деньги, драгоценности и другие вещи, которые можно реализовать через спецмагазины», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Вырученные деньги идут в счет погашения задолженности за коммунальные платежи. Если этих средств не достаточно, то само жилье могут изъять по решению справедливого денеэровского суда в доход республики и передать его какому-нибудь заслуженному боевику.

«Весьма демократично…», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

5. Поскольку выезд в Украину и РФ фактически закрыт в связи с карантином, работы в «ДНР» нет, продукты «маден ин Раша, почти что п…Раша», народ страдает от качества завозимых российских продуктов. Раньше хоть что-то качественное попадало из Украины.

«А теперь?», – отмечают в сообщении Telegram-канала

«Челночный бизнес» в РФ практически исчез по той причине, что выезжающие туда обязаны пройти 14-ти дневную обсервацию!

«Поэтому поехать в РФ, закупить товар и привезти в «ДНР», теперь уже не получается. Это серьезно ударило по продуктам питания», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

В самом «ДНР» поговаривают, что контрабандный завоз продуктов питания и особенно мясной продукции с украинской стороны надежно перекрыли.

«Челноков» из России тоже нет. Продукты из России завозят только российские кураторы по известным им схемам. Вот этим население «ДНР» и довольствуется», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

«Что там еще веселого в «ДНР»?», – уточнила редакция Telegram-канала

Есть одно такое веселое мероприятие, которое называется «возврат долгов».

«Вот за долги Россия и взяла за горло Пушилина. Но об этой веселой истории в следующий раз», – подытожил в сообщении Telegram-канала.