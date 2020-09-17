Глава «ДНР» встал на «защиту» всех украинцев

Пушилин разгневался на слова Зеленского о ситуации в подконтрольной ему «ДНР» и кинулся в ответ защищает интересы граждан Украины.

Как сообщает РИА «Новости» «Глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин разгневался на сделанное накануне президентом Украины Владимиром Зеленским заявление о ситуации в оккупированном Донбассе, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Пушилина возмутили слова Зеленского о том, что «в «ДНР» и «ЛНР» могут возникнуть беспорядки из-за того, что люди там живут хуже, чем в Украине», – говорится в сообщении Telegram-канала.

«И что «на неподконтрольных территориях Донбасса гуманитарная катастрофа из-за ситуации с коронавирусом», – добавляет редакция Telegram-канала.

То, что в ответ Пушилин разразился гневной тирадой, что «скорее в Украине будут массовые беспорядки, чем в «ЛДНР», это прогнозируемо. Но другие его заявления, мягко говоря, удивили. То ли в пылу эмоций, то ли, как всегда, не подумавши, а может быть и сознательно, Пушилин вдруг начал отстаивать интересы украинского народа!? Судите сами.

«Дыры в бюджете, неспособность принимать правильные политические решения привели Украину к стагнации во всех сферах жизни, а коммунальные услуги и снятие моратория на продажу земли «делают украинцев заложниками своего же государства», – говорит Пушилин.

После таки слов Пушилин можно смело возводит в ранг «патриотов» Украины. Ведь глава «ДНР» грудью уже готов встать на защиту интересов украинских граждан гнобимых власть команды Владимира Зеленского и его «слуг народа».

«Ну чем не патриот Украины! Отстаивает интересы украинцев, не желающих открывать рынок земли», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

«Беспокоится, так сказать, за украинскую землю. Хочет, чтоб она не досталась иностранцам. Молодец», – уточняют в сообщении Telegram-канала.

Может Пушилин вспомнил, что «до предательства был украинцем?». Да, нет, скорее всего, один и то же сценарист пишет ему тексты и ОПеЖеДистым оппозиционерам российского разлива.

«Да и за тарифы Дениска беспокоится, слишком большие для украинцев! Так и хочет, чтобы их снизили», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Ох беспокоится за украинский народ, почти как патриот. Не в перерыве ли между отдачей команды обстреливать украинские позиции?», – добавляют в сообщении Telegram-канала

Ну да ладно, жги дальше.

«Неспособность принимать правильные политические решения привели Украину к стагнации!», – говорит Пушилин.

Да это почти речь настоящего националиста-бандеровца, не удовлетворенного ситуацией в стране и взывающего к власти: «Что вы творите?».

«Не иначе, как Пушилин, по ночам читает «Українську правду» или проповеди «Кровавого пастора»? А может у него в кармане визитка «Правого сектора»?», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

«Тут уж пускай ФСБ думает. Но вообще-то, правильно, Дениска. Мы все хотим лучшего. Давай, жги дальше», – уточняют в сообщении Telegram-канала.

Но дальше – больше. Стоит процитировать следующие перлы нашего «защитника».

«Для получения очередного денежного транша от западных партнеров и маскировки реального положения, Киев пытается втягивать в свои грязные политические игры жителей народных республик, не обращая внимания на тот факт, что сами же нас обстреливают на протяжении вот уже шести лет», – заявляет Пушилин.

Но обращаем внимание на то, что «денежные транши, маскировки, политические игры» как-то совсем не вяжутся с «сами же нас обстреливают». Ну то, кто как мыслит, так и говорит.

«А вот интересно, как по мнению Пушилина, Зеленский маскирует реальное положение? Натянул покрывало над Украиной? Построил «потемкинские деревни»?», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Да о реальном положении в Украине пишут каждый день. А вот мнимое благополучие в «ДНР» прикрывают фотографиями трех центральных улиц, старательно убирая любые фото тотальной разрухи окраин.

«А как можно «втянуть в политические игры жителей «ДНР»? Это что одеяло? Ты ж там командуешь, хоть и под диктовку россиян. Может тебе жители «ДНР» уже не подчиняются? Вы же там вроде бы «самостоятельно-никемнепризнанная» рецПублика?», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

«Как же Зеленский вас втягивает в свои игры? За руки, что-ли? Как же ты и хваленое МГБ позволяют ему это делать? Денис, не надо так палиться, Москва – снимет!», – уточняют в сообщении Telegram-канала

А вот как понять фразу: «…делают украинцев заложниками своего же государства», никак не пойму. Да, мы все в Украине, граждане своего государства, не отрицаем. И если нам что-то не нравиться, говорим, требуем выходим на митинги. И некоторые президенты подаются в бега.

Но в отличие от мышеловки под названием «ЛДНР», откуда не выпускают, украинцы, которым не нравиться жить в Украине, могут спокойно ехать туда, куда хотят.

«Хоть в «процветающую «ДНР». Да если бы не закрытие выезда из-за коронавируса, возможно в Донецке уже б мирных жителей не осталось», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Ну а дальше в своем гневном заявлении Пушилин рубит, как настоящий патриот Украины: «Уверен, что украинское руководство будет и дальше манипулировать общественным сознанием, периодически прикрываясь жителями Донбасса. Этим они пытаются скрыть факт предательства национальных интересов своей страны в угоду заграничным кураторам…»

Во-первых, «ну кто бы это говорил?»

«Это тот, который предал Украину и своего ближайшего друга и соратника Захарченко?», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Во-вторых, «спасибо, Денис, что об Украине так печешься». Мы это очень ценим.

«Но с такой информацией о предательстве национальных интересов Украины, тебе лучше обратиться прямо в СБУ. Поверь, тебя там давно ждут. Очень!», – подытожили в сообщении Telegram-канала.