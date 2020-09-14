В «ЛНДР» непонятно как готовятся к выборам непонятно чего

На фоне колоссальнейших экономических и социальных проблем в «ЛДНР» на оккупированной части Донбасса решили поиграть в очередные «выборы».

В «ЛДНР» собираются проводить какие-то выборы. Похоже, что в Кремле видимо задумались над созданием картинки иллюстрирующей «гражданскую войну» в Украине, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

Лица, непосредственно причастные к подготовке выборов, рассказывают следующее:

1. Начавшаяся подготовка к выборам очень сильно смахивает на имитацию, так как работа идет только в верхних эшелонах «ДНР», а не в низах.

«Все разговоры о выборах идут во властных кабинетах, а не на улицах. И никто толком не знает, будут они или нет», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Правда, кое-где начали предлагать учителям и жековским работникам войти в состав избирательных комиссий, но желающих – не густо.

«Тем более, местные дельцы за включение в комиссию просят всего лишь 2 тыс рублей», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

2. Население относится к возможности выборов весьма насторожено и недоверчиво.

«Народ так и не понял, это будут выборы по российским законам и в конечном итоге, непризнанные республики примут в Россию или это будут выборы с целью последующего возврата в Украину?», – уточняют в сообщении Telegram-канала.

Пока этот вопрос не будет разъяснен народу, никто на выборы идти не собирается.

«Но, правдой является то, что подавляющее большинство населения за 6 лет российской пропаганды, вообще не представляет себе «возврат в Украину», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Образ врага и ненависти к Украине, сформированный тысячами пропагандистских компаний в «ДНР», не позволяет надеяться на добровольный выбор Украины зазомбированным населением.

«О несуществующей экономике «ДНР» говорить не будем. Лучше просто расскажем о ситуации в «ДНР». Работы нет, нигде. Ни на шахтах, ни на заводах, ни обогатительных фабриках, концентрировавших ранее основную массу рабочих Донбасса», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Номинально, предприятия есть, но они не работают и только формально значатся производственными единицами, на которых руководство кое-что делает для себя.

«А перспектива идти воевать и быть в качестве пушечного мяса, никого уже в «ДНР» не прельщает», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

В Донецке из 6 шахт, которые по данным «так называемого Кабинета Министров «ДНР» работают, четыре из них методично затапливаются.

«Думаете, МГБ ищет украинских диверсантов, которые это совершили? Нет, все это знают, в том числе и глава «ДНР», и КМ «ДНР», – отмечает в сообщении Telegram-канала.

А причина банальная – нет денег на покупку необходимого оборудования, на откачку воды, нет денег на зарплаты.

«Никому не нужен дорогостоящий уголь, превышающий по зольности и сероводороду в несколько раз допустимые нормы. Вообще-то, о каких нормах в «ДНР» можно говорить?», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

3. Предстоящие выборы в кулуарах пытаются представить, если они будут, как попытку «выдавить» из Украины автономию Донбасса.

«Это фактически то, на что «купились» многие жители Донбасса в мае 2014 года во время «псевдореферендума», – отмечает в сообщении Telegram-канала.

Тогда российские дирижеры вкинули на Донбасс следующие лозунги: «Киев Донецку не указ», «Донбасс кормит всю Украину», «Даешь Донбассу самостоятельность и автономию», «Не пустим националистов на Донбасс».

«И население «скушало» эти лозунги, выгодные беглым регионалам и затаившимся российским оккупантам, захватившими потом украинские территории», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Вот и сейчас, как бы неофициально, россияне распускают слухи о самостоятельности и автономии Донбасса.

«Хотя, если бы кто-то там (в «ДНР») думал и задал себе вопрос: а сейчас нам («ДНР») не хватает самостоятельности? Чего мы достигли за это время? Что это нам дало? Где былая промышленная мощь Донбасса?», – отмечает в сообщении Telegram-канала

Специально для пропагандистов «ДНР» сообщаю: Донецкая область в 2013 году: выплавила чугуна 12,9 млн.т, произвела стали 13,3 млн.т., добыла рядового угля 37,8 млн.т., произвела мяса (в живом весе) 175,6 тыс.т.

«Предприятия региона вывозили продукцию в 138 стран мира. Область давала 21% всей валютной выручки Украины? Куда все это девал русский мир? Вы же живете в нищете на подачки России», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Ну а теперь главное: руководство «ДНР» в лице председателя правительства «ДНР» Владимир Пашкова и целого главы «ДНР» Дениса Пушилина обратились к правительству РФ.

«Помогите, так сказать, братья! Мы же по вашей указке свободную «рецпублику» русского мира строим. «У нас шахты затапливаются. Не за что купить оборудование. Дайте денег, а мы вам пришлем уголь», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Примерно такой разговор состоялся обоих руководителей «ДНР» с российскими кураторами в Москве.

«Россия ответила коротко и ясно: «фигвам!», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала

Главари «ДНР» постеснялись так коротко передать информацию своим нижестоящим подчиненным, но тоже сказали понятно: «Россияне передали, что наши шахты, наш уголь и нафиг им не нужен.

«Крутитесь сами, как можете. (ну почти что, денег нет, но вы держитесь.) Вы же видите какая ситуация? Сейчас не до вас. Но мы вас не бросаем!», – отмечают в сообщении Telegram-канала

«Вот с такими обнадеживающими перспективами руководители «промышленных» предприятий «ДНР» и разошлись с совещания в КМ», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

4. Ну а чтоб население «ДНР» не сомневалось и не думало об Украине, для таких людей россияне распускают слухи, что эти выборы положат конец непонятной ситуации с Донбассом: то присоединяют к России, то возвращают в Украину.

«Вот после выборов, нас, т.е. «ДНР», точно присоединят к Ростовской области. Это 100% решено». Ну и наивный народ верит в эти басни. А что ему остается делать сидя в мышеловке?», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала

Кроме того, они все сейчас думают, какой будет ситуация в «ДНР» и как выжить после октября 2020 года.

«Не взбунтуется ли денеэровский народ от сюрпризов, которые ему готовит кабмин?», – отмечает в сообщении Telegram-канала.

А проблема в том, что «правительство «ДНР» рассматривает вопрос существенного повышения с 1 октября 2020 года тарифов на все коммунальные услуги», чем всегда кичились денеэровцы.

«Приезжая на подконтрольную территорию к родственникам, они всегда подчеркивали: «зато у нас тарифы низкие!». Похоже, и этот аргумент постепенно сдувается», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

После фактического отказа России в финансировании, кабмин «ДНР» вынужден идти на непопулярные меры – обдирать и так обнищавший народ.

«И сколько б «ДНР»-пропагандисты не пытались замылить глаза фотографиями чистых и ухоженных трех центральных улиц Донецка, к слову, приведенных в надлежащий вид при украинской власти, нищету и грязь задворков «Буденновки» и «Пролетарки», полнейшую разруху окраин Петровского, Кировского, Куйбышевского и Киевского районов вам не скрыть», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Донецк, как город, уменьшается, скукоживается, усыхает и стремительно превращается в банальный гарнизонный городок российских оккупационных властей.

«Не столица шахтеров и гордость промышленности Украины, а расстрелянный, растоптанный и униженный «русским миром» город и его население. Это все, на что способен русский мир!», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала

Для тех, кто еще надеется на русский мир, сообщу о том, что вам не расскажет руководство «ДНР» и оккупационные власти.

«Один из руководителей КМ «ДНР» поделился конфиденциальной информацией со своими друзьями, что «с 1 января 2021 года Россия намерена ввести 20% пошлину на вывозимые готовые товары, в том числе и в «ЛДНР». Подарок, так сказать, РФ к Новому Году!», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Но не будем забегать вперед, до 2021 года России и «ДНР» нужно еще дожить. Ведь «Марс – в ретрограде, Черная Луна – в Марсе, Путин – в бункере, а в декабре – два затмения!» Поди разберись, что будет?», – подытожили в сообщении Telegram-канала