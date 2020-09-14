В своем гневном и эмоциональном заявлении российский пропагандист Коц проводит прямые параллели между протестами в Беларуси и Украине.

Одиозный российский агент влияния Александр Коц, работающий в Беларуси под журналистским прикрытием, автор многочисленных фейковых сюжетов от Украине, в стиле «распятом мальчике» выступила в защиту россицски пропагандистов работающих в Беларуси. Коц сделала такое заявление в Telegram-канале «Russia Today».

«Смотрю на травлю, организованную вокруг журналистов «Russia Today» в Минске, и вспоминаю 2014 год в Киеве. Да-да, сейчас я буду делать то, чего так не любят люди, выходящие на улицы Минска под бело-красно-белыми флагами, – проводить аналогии с Украиной», – заявила российский пропагандист.

Далее Коц приводит рассказ о ее пропагандистской работе в Украине во время Майдана. При этом он сам признается, что его фейкометство очень быстро вызвала самую негативную реакцию

«Сначала все было мило, все говорили по-русски и благодарили за то, что российские журналисты приехали в Незалежную. Потом с нами начали общаться преимущественно на мове – демонстративно», – отмечает в своем рассказе Коц.

«Затем я надел черную шапку с красным тризубом, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. А на вопрос: «Шо за буквы «КП» на микрофоне?» отвечал: «Карпатский патриот», – добавил он.

История рассказываемая приобретает содержит весьма интригующие подробности, достойные шпионского или детективного романа. Например, как его якобы вывозили из Киева в багажнике машины.

«Однажды очередная сотня самообороны, дежурившая в фойе гостиницы, перестала пускать нас в отель, прямо сказав, что москалей им тут не треба. А спустя несколько дней после бойни на Майдане киевские друзья вывозили меня на железнодорожный вокзал в багажнике внедорожника», – подчеркивает Коц.

«В аэропорт было нельзя – там стояли блокпосты революционеров со списками врагов народа Украины, в которых была и моя фамилия», – уточнил он.

И конечно, скромно умалчивая о своих собственных заслугах в информационных атаках на Украину, Коц жалуется на нелюбовь к российским пропагандистам работавшим во время активных боевых действий на Донбассе. При этом пропагандист, создавший не один фейк об Украине, нагнетает ужаса, говоря чуть ли не об охоте на российских «журналистов», находившихся на позициях боевиков.

«Позже будут статус персоны нон грата, уголовное дело по статье «Терроризм», сотни угроз в Twitter, из которых я собрал собственную кунсткамеру в «Избранных» – каждый может полюбопытствовать», – отмечает Коц.

«Лица российских журналистов на «картах смерти» на блокпостах Нацгвардии, призывы к снайперам ВСУ стрелять по «пропагандистам», почетные места в «пантеоне» «Миротворца»…», – истерически уточнил он.

После всех перечисленных примеров «связанных» с Украиной, Коц проводит прямую параллель с нынешними протестами в Беларуси против узурпации власти Лукашенко. В частности, по мнению пропагандиста – беларусы быстро «экстерном сдали экзамен» на экстремизм.

«Белорусская оппозиция, радикальная ее часть, сдает этот «экзамен» экстерном, ускоренным темпом», – подчеркивает Коц.

«Нет, к тому, что тебя могут затроллить на улице и посвистеть вслед, я отношусь совершенно спокойно. И даже с юмором. В конце концов, ты не сгущенка, чтобы все тебя любили», – пробует иронизировать она», – добавил он.

При этом Коц сильно возмущается той волной недовольства, которую вызывает у беларусов ее работа в агитпропе. Он вдруг вспомнил о «неприкосновенности журналистов» и защите «свободы слова».

«Но нравится тебе, как работает журналист, или нет, считаешь ты его объективным или пропагандистом – это не повод объявлять на него охоту, угрожая физической расправой, поджогом машин, уничтожением техники…», – отмечает Коц.

«Вот тут эти «партизаны» действительно далеко не ушли от своих украинских единомышленников, которые с инакомыслием привыкли разбираться либо взрывчаткой под авто, либо статьей «за госизмену», – уточняет он.

И в заключении, Коц проводит параллель между Беларусью и Украиной, намекая на возможные постреволюционные события в стране в случае свержения Лукашенко. Симоньян недвусмысленно говорит от том, что жутко боится люстрации.

«И куда придет с этим настроем такая оппозиция в случае получения власти? К люстрациям через мусорные баки и позорным столбам? Такой свободы сегодня не хватает в Белоруссии?», – подытожил Коц.

Напомним, что Кремль помог Лукашенко пропагандистами-ихтамнетами. Пропагандисты из России играют на стороне Кремля, а не пригласившего их Лукашенко. Среди откликнувшихся на призыв – создатели фейка о «распятом мальчике».

Ранее сообщалось, что Лукашенко жонглирует делами Навального и вагнеровцев.